Nemetschek Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 01.09.2026

Bei Nemetschek geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,84 % nach und notiert bei 67,60€. Es bleibt ungemütlich für Nemetschek: Nach einem Rückgang von -0,57 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,84 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nemetschek in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,04 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +6,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nemetschek eine negative Entwicklung von -24,87 % erlebt.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,04 % 1 Monat +18,17 % 3 Monate +12,04 % 1 Jahr -40,37 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 01.09.2026, 14:58 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,80 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,46 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,23 %.

Nemetschek Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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