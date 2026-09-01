Teradyne Aktie heute im Minus - 01.09.2026

Die Teradyne Aktie ist bisher um -2,93 % auf 292,68€ gefallen. Das sind -8,83 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Teradyne Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,93 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Teradyne Verluste von -7,44 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Teradyne Aktie damit um -8,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Teradyne +79,54 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich -0,76 % im Plus-Minus-Bereich. Teradyne entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,08 % 1 Monat -7,81 % 3 Monate -7,44 % 1 Jahr +197,46 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Stand: 01.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 156 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,66 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,42 %. Keysight Technologies notiert im Minus, mit -0,40 %.

Lohnt sich ein Investment in die Teradyne Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Teradyne Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Teradyne Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.