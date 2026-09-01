Tranter erweitert globale Fertigungskapazitäten mit neuer Presse in Schweden

Tranter weiht heute an seinem Produktionsstandort in Vänersborg eine neue 5.000-Tonnen-Presse ein. Damit erweitert das Unternehmen seine Kapazitäten zur Herstellung von Wärmetauscherplatten und stärkt seine Fähigkeit, die wachsende Nachfrage von Kunden in internationalen Märkten zu bedienen.

VÄNERSBORG, Schweden, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- Neue 5.000-Tonnen-Presse steigert die Produktion von Wärmetauscherplatten am Tranter-Standort Vänersborg

Die neue Presse wurde für die Produktion von Wärmetauscherplatten konzipiert. Sie verfügt über eine moderne Automatisierungs- und Präzisionssteuerungstechnologie, die einen höheren Durchsatz, hohe Präzision und eine gesteigerte Produktionseffizienz ermöglicht. Moderne Sicherheits- und energieeffiziente Technologien tragen außerdem dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und eine sicherere sowie nachhaltigere Fertigungsumgebung zu schaffen.

"Die Einweihung unserer neuen Presse in Vänersborg ist eine wichtige Investition in die Zukunft von Tranter", sagte Brandy Moore, President & CEO von Tranter. "Da die Nachfrage nach effizienten Lösungen für die Wärmeübertragung steigt, ist der Ausbau unserer Fertigungskapazitäten entscheidend, um unsere Kunden zu unterstützen und unser langfristiges Wachstum zu fördern. Diese Investition unterstreicht unser Engagement, ein verlässlicher Partner für Kunden auf der ganzen Welt zu sein."

Stärkung des Produktionsnetzwerks von Tranter

Die neue Presse ist Teil einer umfassenderen Investition in den Tranter-Standort Vänersborg. Dazu gehören neue Produktions-, Servicecenter- und Bürogebäude, die die lokalen Aktivitäten des Unternehmens an einem Standort zusammenführen.

Die Investition fördert eine engere Zusammenarbeit, höhere betriebliche Effizienz und ein verbessertes Arbeitsumfeld.

Gemeinsam stärken diese Entwicklungen die Rolle von Vänersborg innerhalb des globalen Produktionsnetzwerks von Tranter und schaffen zusätzliche Kapazitäten, um auf die Nachfrage von Kunden weltweit zu reagieren.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Tranter in Europa", sagte Magnus Lindberg, Vice President Tranter Europe & Middle East. "Die neue Presse stellt zusammen mit unseren neuen Produktions- und Bürogebäuden eine bedeutende Weiterentwicklung unseres Standorts in Vänersborg dar. Sie stärkt unsere Fertigungskapazitäten, verbessert die betriebliche Effizienz und festigt die Rolle von Vänersborg als wichtigen Bestandteil des globalen Produktionsnetzwerks von Tranter."

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Carina Höglund

Communication and Sustainability Director

Carina.Hoglund@tranter.com

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