Homerun Resources Inc: Wenn Silica zu Technologie wird

Es beginnt mit Sand. In Santa Maria Eterna im brasilianischen Bundesstaat Bahia kontrolliert Homerun Resources Inc. eine ungewöhnlich reine Silica-/Siliziumdioxid-Ressource, die bereits die Grundlage für die geplante Solarglas-Fabrik des Unternehmens bildet. Nun wird dasselbe Material in Richtung einer völlig anderen technologischen Grenze weiterentwickelt.

In der heutigen Pressemitteilung beschreibt Homerun die Zusammenarbeit mit der University of California, Davis, um SME-Silica zu Quarzglas, Silizium und Siliziumkarbid weiterzuverarbeiten, die sich als Ausgangsmaterialien und Substrate für die Halbleiterindustrie eignen. UC Davis hat darüber hinaus ein zum Patent angemeldetes Laserreinigungsverfahren entwickelt, das mit Homeruns Material eine Reinheit von über 4N bzw. 99,99% SiO₂ erreicht hat – ganz ohne chemische Reinigungsmittel.

Hinter der Chemie und der komplexen Verfahrenstechnik der heutigen News steht eine viel größere strategische Idee: Wie weit kann ein außergewöhnlicher Rohstoff entlang der Wertschöpfungskette vordringen? Für Homerun reicht die Antwort weit über Solarglas hinaus.

Was als Sandkorn ungewöhnlich reinen Silica in Bahia beginnt, wird nun in Richtung einer völlig anderen technologischen Zukunft entwickelt: Quarzglas, Silizium, Siliziumkarbid, Halbleiter, Photonik und schließlich sogar Quantentechnologien.

Mit jedem Schritt entfernt sich das Material weiter von klassischen Industriemineral-Märkten und bewegt sich tiefer in einige der anspruchsvollsten Technologie-Wertschöpfungsketten der Welt.

Genau das macht die heutige Pressemitteilung so bedeutsam: Homerun erschließt nicht einfach nur einen weiteren möglichen Absatzmarkt. Das Unternehmen beginnt zu zeigen, wie eine einzige hochreine Rohstoffbasis zum Fundament mehrerer nachgelagerter Industrien werden könnte – jeweils mit höheren technischen Eintrittsbarrieren, strengeren Materialanforderungen und deutlich höherer Wertschöpfung.

Die Reise beginnt im Sand. Das Ziel ist Technologie. Und die Lücke dazwischen beginnt sich zu schließen.

Aus Reinheit wird Technologie

Der derzeit entwickelte Weg führt von hochreinem Silica-Sand über Reinigung und fortschrittliche Verarbeitung zu Silizium und Siliziumkarbid, mit möglichen Anwendungen weiter entlang der Wertschöpfungskette in Halbleitern, integrierter Photonik und schließlich Quantentechnologien.

Je weiter das Material in diese Industrien vordringt, desto entscheidender wird seine Reinheit. Fortschrittliche Halbleiter- und Photonikanwendungen verlangen außergewöhnliche Konstanz und extrem niedrige Konzentrationen unerwünschter Elemente. Die Qualität des Ausgangsmaterials spielt daher eine zentrale Rolle, lange bevor ein Wafer hergestellt wird oder ein photonischer Schaltkreis erstmals Licht überträgt.

Genau hier beginnt Homeruns potenzieller Wettbewerbsvorteil: Mit einem außergewöhnlich reinen natürlichen Ausgangsmaterial, das als Grundlage für zunehmend höherwertige Verarbeitungsschritte dienen kann. Solarglas ist eine Ausprägung dieser Strategie. Silizium und Siliziumkarbid könnten eine weitere werden und damit den Zugang zu deutlich anspruchsvolleren Technologiemärkten eröffnen.

Der Aufstieg von Siliziumkarbid

Siliziumkarbid ist bereits heute ein wichtiger Werkstoff für Elektrofahrzeuge, Leistungselektronik und Hochspannungsinfrastruktur. Seine Bedeutung nimmt weiter zu, während künstliche Intelligenz (KI) die Architektur von Rechenzentren grundlegend verändert.

Die „Power Wall“ der KI zwingt Rechenzentren zu deutlich höheren Spannungsarchitekturen. Während sich die Leistungsanforderungen von KI-Racks von Kilowatt- in Richtung Megawatt-Bereich bewegen, werden Effizienzverluste und Wärmeentwicklung immer kostspieliger. Der Übergang zu 800V schafft daher eine erhebliche Chance für SiC und GaN: Halbleiter mit großer Bandlücke, die höhere Spannungen und Temperaturen bei geringeren Umwandlungsverlusten als konventionelles Silizium bewältigen können. TrendForce sieht SiC insbesondere in den Hochspannungsstufen künftiger KI-Rechenzentren in einer wichtigen Rolle. Für Homerun liegt die Bedeutung deutlich weiter am Anfang der Wertschöpfungskette: Siliziumkarbid ist letztlich auf hochreine silizium- und kohlenstoffbasierte Vorprodukte angewiesen, wodurch die Kontrolle über den vorgelagerten Silizium/Silica-Sand-Rohstoff umso wichtiger wird, je anspruchsvoller die Anwendungen in Halbleitern und Photonik werden. Homerun entwickelt sein hochreines SME-Silica-Sand genau als Ausgangsmaterial für diesen Weg: Reinigung zu fortschrittlichen Silica-Materialien, Umwandlung zu Silizium und schließlich zu Siliziumkarbid. Sollte der Ausbau von KI-Rechenzentren zu einer großflächigen Einführung von SiC-Leistungselektronik führen, reicht die Chance daher weit über die Chiphersteller hinaus und umfasst auch jene Produzenten, die die hochreinen Materialien am Anfang dieser Wertschöpfungskette liefern können. Genau hier trifft Homeruns Silica-Strategie auf den Ausbau der KI-Infrastruktur. (Quelle: Navitas; zusammengestellt von TrendForce, Mai 2026)

KI-Systeme benötigen enorme Rechenleistung, doch der Transport der daraus entstehenden Datenmengen zwischen den Prozessoren entwickelt sich zunehmend zu einem technologischen und energetischen Engpass. Das treibt die Branche in Richtung optischer Kommunikation, bei der Informationen mithilfe von Licht übertragen werden.

Die Zahlen zeigen, wie schnell sich dieser Wandel beschleunigt: TrendForce erwartet, dass der globale Markt für KI-spezifische optische Transceiver von 16,5 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 26 Mrd. USD im Jahr 2026 wächst – ein Plus von mehr als 57% innerhalb nur eines Jahres. Module mit 800G und höher sollen bis 2026 voraussichtlich mehr als 60% der weltweiten Auslieferungen optischer Transceiver ausmachen.

Die Verkäufe optischer Transceiver beschleunigen sich stark, da der Ausbau der KI-Infrastruktur eine schnellere und energieeffizientere Datenübertragung erfordert. LightCounting schätzt, dass die Quartalsumsätze von rund 5 Mrd. USD Anfang 2025 auf mehr als 11 Mrd. USD bis zum 2. Quartal 2026 steigen. Hinter diesem Wachstum steht ein zunehmender Bedarf an Siliziumphotonik-Plattformen – und hinter diesen Plattformen wiederum der Bedarf an außergewöhnlich reinen siliziumbasierten Materialien. Genau hier verbindet sich Homeruns Silica-Story mit dem KI-Ausbau: Das Unternehmen entwickelt seinen SME-Silica-Sand als vorgelagerten Rohstoff für Quarzglas, Silizium und Siliziumkarbid und positioniert damit einen grundlegenden Rohstoff am Anfang einer der am schnellsten wachsenden Technologie-Wertschöpfungsketten der Welt. (Quelle: LightCounting-Umfragedaten und -Schätzungen, Juni 2026)

Die Siliziumphotonik entwickelt sich parallel zu diesem Wachstum: LightCounting erwartet, dass die Verkäufe von Siliziumphotonik-Chips im Jahr 2026 um 110% zulegen. Zudem schätzt LightCounting, dass 2026 erstmals optische Transceiver mit Siliziumphotonik-Modulatoren mehr als die Hälfte des rund 40 Mrd. USD großen globalen Transceiver-Marktes ausmachen werden.

Auch die kommerzielle Einführung nimmt bereits Fahrt auf: Im Juli berichtete TrendForce, dass NVIDIA mit der Auslieferung seines Spectrum-X-Switches mit Co-Packaged Optics an ausgewählte Partner begonnen hat, während Broadcoms 51,2T-Bailly-CPO-Switch bereits in die Serienfertigung eingetreten ist. TrendForce bezeichnete diese Entwicklungen als den offiziellen Übergang von Co-Packaged Optics in die Phase der Massenproduktion. Etwa zur gleichen Zeit meldete UMC die erste Auslieferung massenproduzierter 12-Zoll-Siliziumphotonik-Wafer aus seiner Fabrik in Singapur, die Konnektivität der nächsten Generation mit 1,6T für KI- und Hyperscale-Rechenzentren unterstützen sollen.

Damit wird der Übergang zur Photonik zunehmend industrielle Realität.

KI entfacht einen neuen Investitions-Superzyklus

Auch das größere Marktumfeld ist bemerkenswert: Laut der Semiconductor Industry Association (SIA) erreichten die weltweiten Halbleiterumsätze allein im 2. Quartal 2026 ca. 403,3 Mrd. USD; ein Anstieg von 35,1% gegenüber dem 1. Quartal. Im Juni beliefen sich die Umsätze auf 134,5 Mrd. USD, und die SIA erwartet derzeit, dass der globale Halbleitermarkt im Jahr 2026 die Marke von 1,5 Bio. USD überschreiten wird.

Ein großer Teil der Infrastrukturinvestitionen hinter diesem Wachstum ist direkt mit KI verbunden: TrendForce schätzt, dass die 9 größten Cloud-Service-Anbieter der Welt (Google, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle, ByteDance, Tencent, Alibaba und Baidu) im Jahr 2026 zusammen mehr als 886,7 Mrd. USD an Investitionsausgaben tätigen werden, ca. 90% mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig sollen die Auslieferungen von KI-Servern um fast 31% steigen.

Diese Investitionen beschränken sich längst nicht mehr nur auf GPUs. Sie fließen zunehmend in Stromversorgungssysteme, Kühlung, Advanced Packaging und vor allem in die hochgeschwindigkeitsfähige optische Infrastruktur, die riesige KI-Cluster miteinander verbindet. Damit entsteht ein ausgesprochen starkes industrielles Umfeld für fortschrittliche siliziumbasierte Materialien.

Auch Siliziumkarbid (SiC) hält über die Leistungselektronik zunehmend Einzug in die KI-Infrastruktur: TrendForce weist darauf hin, dass SiC und GaN zunehmend in großem Maßstab eingesetzt werden, während Rechenzentren mit der sogenannten KI-„Power Wall“ konfrontiert sind und Hochspannungsarchitekturen effizientere Halbleitermaterialien erfordern.

Homeruns Beschäftigung mit Siliziumkarbid berührt damit gleich 2 große technologische Umbrüche: Die Energieinfrastruktur hinter KI sowie die photonische Infrastruktur, die immer leistungsfähigere KI-Rechensysteme miteinander verbindet.

Brasilien trifft Kalifornien

Damit führt die Geschichte zurück nach Bahia. Der Rohstoff kommt aus Brasilien. Die Forschung an fortschrittlichen Materialien erfolgt gemeinsam mit UC Davis in Kalifornien, USA. Die anvisierten Märkte gehören zu den technologisch anspruchsvollsten Wertschöpfungsketten der Welt.

So entsteht eine bedeutende Brücke zwischen brasilianischer Geologie und nordamerikanischer Materialwissenschaft: Ein von Natur aus vorteilhaftes Ausgangsmaterial wird mit den Forschungskapazitäten verbunden, die erforderlich sind, um es in deutlich anspruchsvollere Technologieanwendungen zu überführen.

In einer Zeit, in der Regierungen und Unternehmen zunehmend Wert auf diversifizierte, sichere und weniger von China abhängige Lieferketten legen, könnte Homeruns geografische Positionierung strategisch an Bedeutung gewinnen.

Die SME-„Silica Valley“ beginnt damit, weit mehr zu werden als nur die geologische Grundlage eines Solarglasprojekts. Sie entwickelt sich zunehmend zum gemeinsamen Ausgangspunkt für mehrere unterschiedliche industrielle Wertschöpfungswege.

Mehrere Wertschöpfungsketten erschliessen

Solarglas bleibt derzeit am weitesten fortgeschritten. Homeruns geplantes Solarglas-Fabrik in Bahia ist heute der klarste industrielle Ausdruck der vertikalen Integrationsstrategie des Unternehmens.

Doch hinter diesem Projekt zeichnet sich zunehmend ein größeres Bild ab: Dieselbe Silica-Ressource wird inzwischen mit Energiespeicherung, fortschrittlichen Siliziumdioxid-Materialien, Silizium, Siliziumkarbid und Photonik verknüpft.

Jeder dieser Bereiche befindet sich in einem anderen Entwicklungsstadium. Was sie verbindet, ist das SME-Siliziumdioxid selbst. Dieser gemeinsame Ausgangspunkt eröffnet die Möglichkeit, mehrere nachgelagerte Geschäftsbereiche auf einer einzigen Rohstoffbasis aufzubauen, während Fortschritte bei Reinigung, Verarbeitung und Materialwissenschaft gleichzeitig mehr als nur einen Endmarkt unterstützen können. Genau das macht die Geschichte so ungewöhnlich.

Ein einziges geologisches Asset könnte potenziell mehrere Wertschöpfungsketten speisen, deren Endmärkte auf den ersten Blick kaum miteinander verbunden erscheinen: Glas, Energiespeicherung, Halbleiter, Photonik und Quantentechnologien. Und doch beginnen sie alle mit demselben Sandkorn.

Die Bedeutung hinter der technischen Tiefe

Das erklärt den ungewöhnlichen Charakter von Homeruns jüngster Meldung. Die Pressemitteilung geht tief in Themen wie Reinigung, Herstellung von Vorprodukten, schnelle thermische Verarbeitung, Einkristallwachstum, Wafer-Aufbereitung, photonische Bauelemente und Architekturen für Quantennetzwerke hinein.

Für viele Investoren mag dieser Detailgrad zunächst übertrieben erscheinen. Für industrielle und technologische Partner beginnen genau an diesem Punkt jedoch die entscheidenden Fragen.

Reinheit, Skalierbarkeit, Energieintensität, Reproduzierbarkeit und Materialspezifikationen sind allesamt entscheidend. Ob sich ein Ausgangsmaterial erfolgreich von der Laborarbeit in einen industriellen Prozess überführen lässt, hängt genau von diesen Parametern ab.

Aus dieser Perspektive liest sich die heutige News beinahe wie eine technische Landkarte dafür, wohin Homerun sein Silica führen will.

CEO Brian Leeners weist zudem darauf hin, dass die Aktivitäten des Unternehmens in den anvisierten Materialsektoren zunehmend „strategische globale Aufmerksamkeit“ auf sich ziehen. Das könnte sich als eine der wichtigeren Aussagen der gesamten Pressemitteilung erweisen.

Alles beginnt mit Silica

Die größere Homerun-Story beginnt sich zu verändern. Lange Zeit ließ sich Homerun im Wesentlichen in 2 Worten zusammenfassen: Siliziumdioxid und Solarglas. Diese Beschreibung wird zunehmend zu eng.

Die SME-„Silica Valley“ könnte letztlich die Grundlage für eine wesentlich breitere Materialplattform bilden. Solarglas stellt dabei die am weitesten fortgeschrittene industrielle Entwicklung dar, während Silizium, Siliziumkarbid und Photonik einen früheren Entwicklungspfad in Richtung einiger der hochwertigsten Technologiemärkte überhaupt eröffnen.

Siliziumphotonik gewinnt einen zunehmend bedeutenden Anteil am Markt für optische Chips. LightCounting schätzt, dass der Gesamtmarkt von 4 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 15 Mrd. USD bis 2031 wachsen wird, während der Anteil der Siliziumphotonik von 32% auf 42% steigt. Das ist deshalb relevant, weil jede Ausweitung der Siliziumphotonik-Produktion letztlich auch die Nachfrage nach streng kontrollierten siliziumbasierten Materialien weiter oben in der Wertschöpfungskette erhöht. Die Leistungsfähigkeit photonischer Chips hängt von der Reinheit, Konsistenz und Defektkontrolle jener Materialien ab, aus denen Wafer und Substrate gefertigt werden. Homeruns Strategie setzt genau an diesem vorgelagerten Ende der Kette an: Beginnend mit ungewöhnlich reinem SME-Silica-Sand entwickelt das Unternehmen Reinigungs- und Verarbeitungswege hin zu Quarzglas, Silizium und Siliziumkarbid. Sollte Siliziumphotonik in einem rasch wachsenden Markt für optische Chips weiter Marktanteile gewinnen, nimmt auch die strategische Bedeutung sicherer, hochreiner Ausgangsmaterialien zu. In diesem Sinne positioniert Homerun sein Silica nicht nur als Industriemineral, sondern als mögliches Ausgangsmaterial für eine Technologie-Wertschöpfungskette, deren Endmärkte deutlich schneller wachsen als klassische Siliziumdioxid-Anwendungen. (Quelle: LightCounting, Mai 2026)

Die zugrunde liegende Philosophie bleibt bemerkenswert einfach: Mit einem ungewöhnlich reinen Rohstoff beginnen und ihn Schritt für Schritt in höherwertige Anwendungen überführen.

Das Timing ist bemerkenswert:

Die weltweiten Halbleiterumsätze steigen stark.

Die Investitionen in KI-Infrastruktur nähern sich historischen Größenordnungen.

Die Märkte für optische Transceiver expandieren rasant.

Siliziumphotonik tritt in die Massenproduktion ein.

Co-Packaged Optics beginnt seinen kommerziellen Hochlauf.

Siliziumkarbid gewinnt für die Energieinfrastruktur der KI zunehmend an Bedeutung, während fortschrittliche Photonik die Kommunikationsinfrastruktur verändert, die KI-Systeme miteinander verbindet.

Und unter all diesen Technologien – noch vor den Chips, den Rechenzentren, den photonischen Netzwerken und den Quantengeräten – liegt etwas weitaus Grundlegenderes: Die Rohstoffe, die all das überhaupt erst möglich machen.

Homeruns SME „Silica Valley“ liegt an einem dieser Ausgangspunkte. Ein Sandkorn in Bahia mag auf den ersten Blick sehr weit von einem KI-Rechenzentrum, einem photonischen Chip oder einem Quantennetzwerk entfernt erscheinen. Technologisch ist es das. Doch jedes dieser Systeme beginnt mit Rohstoffen – und strategisch beginnt diese Distanz zu schrumpfen.

Die Frage lautet daher nicht mehr nur, wie viel Silica-Sand Homerun kontrolliert. Die entscheidendere Frage ist, was aus diesem Silica letztlich werden kann.

Fazit

Homeruns jüngstes technisches Update fügt einer Geschichte eine weitere Dimension hinzu, die inzwischen deutlich über Solarglas hinausreicht.

Die Bedeutung liegt darin, dass das Unternehmen daran arbeitet, eine von Natur aus hochreine Silica-Ressource in Bahia mit einigen der am schnellsten wachsenden Technologie-Wertschöpfungsketten der Welt zu verbinden. Der gemeinsam mit UC Davis entwickelte Weg reicht von der Reinigung des Silica über Quarzglas, Silizium und Siliziumkarbid bis hin zu möglichen Anwendungen in Halbleitern, integrierter Photonik und schließlich Quantentechnologien.

Gleichzeitig beschleunigt sich das Marktumfeld rund um diese Technologien rasant. Investitionen in KI-Infrastruktur treiben die Nachfrage nach höherer Energieeffizienz, ultraschneller optischer Konnektivität und neuen Halbleiterarchitekturen massiv voran.

Siliziumkarbid gewinnt in Hochspannungsanwendungen zunehmend an Bedeutung, während Siliziumphotonik und Co-Packaged Optics in die kommerzielle Produktion eintreten. Die in diesem Bericht gezeigten Grafiken verdeutlichen, wie schnell diese Märkte derzeit skalieren.

Für Homerun liegt die strategische Chance ganz am Anfang dieser Wertschöpfungsketten. Das Unternehmen muss selbst kein Chiphersteller werden, um an deren Wachstum teilzuhaben. Die Chance besteht darin, SME-Silica-Sand als sicheren, hochreinen Ausgangsrohstoff zu etablieren, der durch zunehmend anspruchsvollere Verarbeitungsschritte in Märkte vordringen kann, in denen Reinheit, Konsistenz und Materialleistung von entscheidender Bedeutung sind. Damit könnte eine einzige Rohstoffbasis Zugang zu mehreren fortschrittlichen Industrien eröffnen.

Solarglas bleibt heute der am weitesten fortgeschrittene industrielle Ausdruck dieser Strategie. Doch der entstehende Pfad über Silizium, Siliziumkarbid und Photonik zeigt, wie viel breiter die zugrunde liegende Plattform werden könnte.

Das große Ganze ist einfach: Homerun schafft Wert rund um einen einzigen außergewöhnlichen Rohstoff, indem es ihn Schritt für Schritt in immer höherwertige Anwendungen überführt.

Mit dem weiteren Fortschreiten dieser Strategie könnte die Bedeutung der SME „Silica Valley“ letztlich nicht nur daran gemessen werden, wie viel Silica-Sand sie enthält, sondern auch daran, wie viele hochwertige Technologie-Wertschöpfungsketten darauf aufgebaut werden können.

Unternehmensdetails

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#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

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ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 77.333.285

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,57 CAD (31.08.2026)

Marktkapitalisierung: 44 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,358 EUR (31.08.2026)

Marktkapitalisierung: 28 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen, strategische Beobachtungen und analytische Einschätzungen in Bezug auf Homeruns hochreine Siliziumdioxid-Ressourcen in der Santa Maria Eterna (SME) „Silica Valley“ in Bahia, Brasilien, die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der University of California, Davis (UC Davis), die Entwicklung und potenzielle Kommerzialisierung von Reinigungs- und Verarbeitungstechnologien, das zum Patent angemeldete Laserreinigungsverfahren, die Herstellung von Quarzglas, Silizium und Siliziumkarbid (SiC), potenzielle Anwendungen in Halbleitern und Photonik, Silicon-Carbide-on-Insulator-(SiCOI)-Plattformen, integrierte Photonik, Quantentechnologien, KI-Infrastruktur, Energiespeicheranwendungen, Solarglas sowie Homeruns breitere vertikal integrierte Siliziumdioxid-Strategie. 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Solche Prognosen sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet, und das tatsächliche Marktwachstum, die Adoptionsraten, Investitionsausgaben, technologischen Entwicklungspfade und kommerziellen Ergebnisse können erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sichere, diversifizierte oder weniger von China abhängige Lieferketten aufzubauen, Geschäftsbeziehungen mit Technologieunternehmen, Halbleiterherstellern, Materialverarbeitern oder anderen industriellen Partnern zu entwickeln und seine brasilianischen Siliziumdioxid-Ressourcen innerhalb nordamerikanischer oder globaler Lieferketten für fortschrittliche Materialien zu positionieren, sind ebenfalls zukunftsgerichtet. Solche Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen des Managements, öffentlich verfügbaren Informationen sowie der unabhängigen Analyse des Autors und unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Risiken bei technischer Entwicklung und Skalierung: Forschungs- und Laborergebnisse lassen sich möglicherweise nicht in wirtschaftlich tragfähige Prozesse überführen. Die angestrebte Wertschöpfungskette, einschließlich Reinigung, Herstellung von Vorprodukten, thermischer Verarbeitung, Produktion von Silizium und Siliziumkarbid, Kristallwachstum und Wafer-Fertigung, ist technisch hochkomplex. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Homerun oder seine Partner Laborergebnisse erfolgreich im Pilot- oder kommerziellen Maßstab reproduzieren, erforderliche Produktspezifikationen erreichen, akzeptable Ausbeuten erzielen, eine gleichbleibende Kontrolle von Verunreinigungen gewährleisten oder Verfahren entwickeln können, die wirtschaftlich mit etablierten Technologien konkurrieren. Risiken hinsichtlich Reinheit und Produktqualifizierung: Fortschrittliche Halbleiter-, Photonik- und Quantenanwendungen können äußerst strenge Anforderungen an Reinheit, Defektdichte und Materialeigenschaften stellen. Unterschiedliche Anwendungen können deutlich unterschiedliche Reinheitsgrade und Verunreinigungsprofile erfordern. Während Forschung und Entwicklung erzielte Reinheitsgrade, einschließlich +4N-Reinheit, sollten nicht als Bestätigung dafür verstanden werden, dass Homeruns Materialien derzeit für eine bestimmte kommerzielle Anwendung Halbleiter-, Photonik- oder Quantum-Grade-Spezifikationen erfüllen. Eine kommerzielle Einführung würde weitere Tests, Validierungen und Qualifizierungen durch potenzielle Kunden und Branchenteilnehmer erfordern. Risiken hinsichtlich geistigen Eigentums und Technologie: Die in diesem Bericht beschriebene Laserreinigungstechnologie befindet sich im Patentanmeldungsverfahren. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Patentanmeldungen zur Erteilung von Patenten führen, dass erteilte Patente einen wesentlichen kommerziellen Schutz bieten oder dass keine konkurrierenden Technologien entstehen. Homeruns zukünftige Fähigkeit, aus Reinigungs-, Verarbeitungs- oder Advanced-Materials-Technologien wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, kann von Rechten an geistigem Eigentum, Lizenzvereinbarungen, Forschungsvereinbarungen, proprietärem Know-how und dem fortgesetzten Zugang zu technischem Fachwissen abhängen. Kommerzialisierungsrisiken bei Halbleitern, Siliziumkarbid und Photonik: Die Halbleiter-, Siliziumkarbid- und Photonikindustrien sind technologisch anspruchsvoll, kapitalintensiv und stark umkämpft. Eine kommerzielle Teilnahme kann erhebliche zusätzliche Investitionen, Spezialausrüstung, Fertigungspartnerschaften, Kundenqualifizierungsprozesse, zuverlässige Großserienproduktion und die Einhaltung strenger Industriestandards erfordern. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Homerun erfolgreich in diese Märkte eintreten, kommerzielle Lieferbeziehungen aufbauen, wettbewerbsfähige Produktionskosten erreichen oder einen wesentlichen Marktanteil gewinnen wird. Risiken hinsichtlich KI-Infrastruktur und Marktadoption: Aussagen über das Wachstum von KI-Rechenzentren, optischen Interconnects, Siliziumphotonik, Co-Packaged Optics und Siliziumkarbid-Leistungselektronik basieren teilweise auf aktuellen Markttrends und Prognosen Dritter. Geschwindigkeit und Richtung der Technologieadoption können sich aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, Kundenpräferenzen, konkurrierender Architekturen, technologischer Durchbrüche, Lieferkettenentwicklungen, regulatorischer Veränderungen oder sinkender Investitionsausgaben verändern. Wachstum in den zugrunde liegenden Märkten führt nicht zwangsläufig zu einer Nachfrage nach Homeruns Produkten oder zu einem kommerziellen Erfolg des Unternehmens. Risiken hinsichtlich Lieferketten und strategischer Positionierung: Aussagen über die strategische Bedeutung diversifizierter, sicherer oder weniger von China abhängiger Lieferketten stellen Erwartungen des Managements und analytische Einschätzungen dar. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich geopolitische Entwicklungen, Regierungspolitik, Handelsmaßnahmen, industrielle Förderprogramme oder Beschaffungsstrategien von Kunden in einer für Homerun günstigen Weise entwickeln oder dass das Unternehmen zu einem bedeutenden Lieferanten für Halbleiter-, Photonik-, Siliziumkarbid- oder andere fortschrittliche Technologie-Lieferketten wird. Finanzierungs-, Bau- und Umsetzungsrisiken: Homeruns breitere Strategie, einschließlich des Solarglasprojekts und der Entwicklung fortschrittlicher Siliziumdioxid-Materialpfade, kann erhebliche zusätzliche Finanzierung, Engineering, Beschaffung, Infrastruktur, Ausrüstung, Genehmigungen, Bauleistungen und technische Ressourcen erfordern. Investitionskosten, Betriebskosten, Energiebedarf, Verfügbarkeit von Ausrüstung, Leistung von Auftragnehmern, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Wechselkursbewegungen, Inflation, Lieferkettenbedingungen und Projektzeitpläne können erheblich von den derzeitigen Annahmen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass ausreichende Finanzmittel beschafft werden oder dass geplante Projekte termingerecht, innerhalb des Budgets oder gemäß den derzeitigen Plänen umgesetzt werden. Kommerzielle und Marktrisiken: Aussagen über die zukünftige Nachfrage nach Solarglas, hochreinem Siliziumdioxid, Quarzglas, Silizium, Siliziumkarbid, Halbleitermaterialien, Photonik und verwandten Anwendungen sind zukunftsgerichtet. Der kommerzielle Erfolg hängt unter anderem von Produktqualifizierung, Kundenakzeptanz, wettbewerbsfähigen Preisen, Produktionszuverlässigkeit, Marktwachstum, technologischen Entwicklungen, Substitutionsrisiken, konkurrierenden Materialien und Verfahren, internationalen Handelspolitiken und allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen ab. Strategische Risiken und Risiken der Multi-Vertical-Entwicklung: Homerun verfolgt mehrere nachgelagerte Chancen auf Basis einer gemeinsamen hochreinen Siliziumdioxid-Ressource, darunter Solarglas, Energiespeicherung, fortschrittliche Siliziumdioxid-Materialien, Silizium, Siliziumkarbid und Photonik. Diese Vertikalen befinden sich in unterschiedlichen technischen und kommerziellen Entwicklungsstadien und können unterschiedliche Technologien, Partner, Kapitalanforderungen und Kommerzialisierungswege erfordern. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sämtliche angestrebten Vertikalen erfolgreich entwickelt werden oder dass technische Fortschritte in einem Bereich zu kommerziellen Vorteilen in einem anderen führen. Zukunftsgerichtete analytische Einschätzungen: Dieser Bericht enthält die unabhängige Analyse und Interpretation öffentlich verfügbarer Informationen durch den Autor. Aussagen über die strategische Bedeutung von Homeruns Zusammenarbeit mit UC Davis, die Bedeutung des zum Patent angemeldeten Laserreinigungsverfahrens, den potenziellen Wettbewerbsvorteil von SME-Siliziumdioxid, die Fähigkeit des Unternehmens, sich schrittweise weiter entlang der Wertschöpfungskette zu entwickeln, die potenzielle Relevanz von Homeruns Siliziumdioxid für Wertschöpfungsketten in den Bereichen Halbleiter, Siliziumkarbid, Photonik, KI-Infrastruktur oder Quantentechnologien sowie die Entwicklung Homeruns von einem Siliziumdioxid- und Solarglasunternehmen hin zu einer breiteren Plattform für fortschrittliche Materialien stellen analytische Einschätzungen und keine Tatsachenbehauptungen dar. Solche Einschätzungen sind naturgemäß subjektiv und sollten nicht als Garantie für technischen Erfolg, kommerzielle Produktion, Kundenqualifizierung, kommerzielle Vereinbarungen, Marktakzeptanz, Wettbewerbsvorteile, Finanzierung, Profitabilität, Schaffung von Aktionärswert oder zukünftige Kursentwicklungen verstanden werden. Dementsprechend sollten Leser zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessen hohes Vertrauen entgegenbringen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, sofern eine solche Aktualisierung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 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