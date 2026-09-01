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    Besonders beachtet!

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    Almonty Industries Aktie heute im Minus - 01.09.2026

    Kursbewegung von -2,84 % bei Almonty Industries am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries Aktie heute im Minus - 01.09.2026
    Foto: 1296446963

    Almonty Industries Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 01.09.2026

    Der Abwärtstrend bei Almonty Industries hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -2,84 % zu Buche, die Aktie notiert bei 14,880. Es bleibt ungemütlich für Almonty Industries: Nach einem Rückgang von -1,67 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,84 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Almonty Industries abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,22 % verkraften.

    Auf Wochensicht hat die Almonty Industries Aktie damit -6,13 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +94,72 %.

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    Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,13 %
    1 Monat +53,05 %
    3 Monate -9,22 %
    1 Jahr +297,02 %
    Stand: 01.09.2026, 15:04 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität und die erwartete Konsolidierung nach dem starken Anstieg von rund 77 %. Einige sehen Almonty weiterhin als unterbewertet, während der stagnierende Kurs und überzogene Erwartungen kritisch bewertet werden. Verzögerungen bei der Filtration belasten die „Once-in-a-lifetime“-Story. Unterstützung erhofft man sich vom US-Wolframverbot und der Sangdong-Strategie. Die Übertragung von 3,2 Mio. CEO-Aktien gilt nicht als Verkauf und wird eher positiv interpretiert. Delisting, Nasdaq-Abhängigkeit und geopolitische Risiken beeinflussen den Kurs zusätzlich.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Zur Almonty Industries Diskussion

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 288 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,29 Mrd. € wert.

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    Lohnt sich ein Investment in die Almonty Industries Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Almonty Industries Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Almonty Industries Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Almonty Industries

    -4,67 %
    -7,18 %
    +53,05 %
    -9,22 %
    +297,02 %
    +1.874,52 %
    +903,28 %
    +1.310,63 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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