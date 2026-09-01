CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 01.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,18 % im Minus. Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +5,47 % wieder ab und notiert heute bei 194,50€. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +21,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) +97,99 % gewonnen.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,78 % 1 Monat +19,59 % 3 Monate +24,83 % 1 Jahr +121,11 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 01.09.2026, 15:05 Uhr

Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 197,44 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie?

Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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