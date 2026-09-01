Tesla Aktie leidet unter Verkäufen - 01.09.2026

Bei Tesla geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,61 % nach und notiert bei 311,70€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,21 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,86 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +5,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tesla eine negative Entwicklung von -19,01 % erlebt.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,26 % 1 Monat +15,99 % 3 Monate -14,86 % 1 Jahr +10,35 %

? wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 15:05 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Defizite von FSD und Robotaxi, dokumentierte Fehlfunktionen und Unfälle sowie Zweifel, ob vollständig autonomes Fahren mit Teslas Ansatz erreichbar ist. Waymo wird als technologisch fortgeschrittener und sicherer eingeschätzt. Zudem werden Haftungsrisiken und das mögliche Scheitern weiterer Tesla-Projekte diskutiert; konkrete Kurs- oder Bewertungsziele werden kaum genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Bil. € wert.

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Der US-Elektroautobauer Tesla hat den Wasserverbrauch in seinem deutschen Werk in Grünheide bei Berlin weiter gesenkt. Der Verbrauch an Frischwasser ging von 456.953 Kubikmetern im Jahr 2024 um rund ein Drittel auf 304.734 Kubikmeter im Jahr 2025 …

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tesla?

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. Toyota notiert im Plus, mit +2,11 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,21 %. NIO verliert -1,50 %

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.