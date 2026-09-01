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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie leidet unter Verkäufen - 01.09.2026

    Am 01.09.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um -1,61 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie leidet unter Verkäufen - 01.09.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Bei Tesla geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,61 % nach und notiert bei 311,70. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,21 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,86 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +5,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tesla eine negative Entwicklung von -19,01 % erlebt.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,26 %
    1 Monat +15,99 %
    3 Monate -14,86 %
    1 Jahr +10,35 %
    Stand: 01.09.2026, 15:05 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Defizite von FSD und Robotaxi, dokumentierte Fehlfunktionen und Unfälle sowie Zweifel, ob vollständig autonomes Fahren mit Teslas Ansatz erreichbar ist. Waymo wird als technologisch fortgeschrittener und sicherer eingeschätzt. Zudem werden Haftungsrisiken und das mögliche Scheitern weiterer Tesla-Projekte diskutiert; konkrete Kurs- oder Bewertungsziele werden kaum genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Bil. € wert.

    Sprengvorrichtungen an Umspannwerk gefunden


    An einem Umspannwerk in Turnow-Preilack in Brandenburg unweit des Kraftwerks Jänschwalde sind nach dpa-Informationen Sprengvorrichtungen gefunden worden. Die Polizei teilte mit, es sei heute gegen 8.00 Uhr eine mögliche Sachbeschädigung an einer …

    Tesla senkt Wasserverbrauch in Grünheide erneut


    Der US-Elektroautobauer Tesla hat den Wasserverbrauch in seinem deutschen Werk in Grünheide bei Berlin weiter gesenkt. Der Verbrauch an Frischwasser ging von 456.953 Kubikmetern im Jahr 2024 um rund ein Drittel auf 304.734 Kubikmeter im Jahr 2025 …

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tesla?

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. Toyota notiert im Plus, mit +2,11 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,21 %. NIO verliert -1,50 %

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -1,97 %
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    +51,69 %
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    +29.560,94 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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