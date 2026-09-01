Micron Technology Aktie fällt um -1,92 % - 01.09.2026

Bei Micron Technology geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,92 % nach und notiert bei 808,30€. Nach dem Plus von +2,41 % am Vortag kommt es heute bei Micron Technology zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,92 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Micron Technology, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -4,49 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +3,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +229,32 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,56 % 1 Monat +12,78 % 3 Monate -4,49 % 1 Jahr +707,63 %

? wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 15:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Micron-Aktie. Für September und die Quartalszahlen am 30. September werden positive Impulse erwartet, auch wegen starker Nvidia-Zahlen, KI-Nachfrage und möglicher Preiserhöhungen. Kursrückgänge werden mit Zollrisiken, Inflations- und Zinsängsten sowie Gewinnmitnahmen erklärt. Zudem werden Microns KI-Investitionen, die abgewiesene Klage und die weitere Erholungschance diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 913,34 Mrd. € wert.

Micron verdient dank des KI-Booms so viel wie nie. Jetzt fordern Gewerkschaften 15 Prozent des Betriebsgewinns für Boni und drohen mit Streik. Für die Aktie entsteht ein doppeltes Risiko.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,83 %. Western Digital notiert im Minus, mit -2,39 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,75 %.

Micron Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Micron Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Micron Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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