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Micron Technology Aktie fällt um -1,92 % - 01.09.2026
Am 01.09.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um -1,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.
Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.
Micron Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026
Bei Micron Technology geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,92 % nach und notiert bei 808,30€. Nach dem Plus von +2,41 % am Vortag kommt es heute bei Micron Technology zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,92 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Micron Technology, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -4,49 % Verlust nach sich zog.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +3,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +229,32 % gewonnen.
Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,56 %
|1 Monat
|+12,78 %
|3 Monate
|-4,49 %
|1 Jahr
|+707,63 %
? wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Micron-Aktie. Für September und die Quartalszahlen am 30. September werden positive Impulse erwartet, auch wegen starker Nvidia-Zahlen, KI-Nachfrage und möglicher Preiserhöhungen. Kursrückgänge werden mit Zollrisiken, Inflations- und Zinsängsten sowie Gewinnmitnahmen erklärt. Zudem werden Microns KI-Investitionen, die abgewiesene Klage und die weitere Erholungschance diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Zur Micron Technology Diskussion
Informationen zur Micron Technology Aktie
Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 913,34 Mrd. € wert.
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Micron Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Micron Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Micron Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.