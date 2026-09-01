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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie fällt auf 187,12€ - 01.09.2026

    Kursbewegung von -1,56 % bei NVIDIA am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie fällt auf 187,12€ - 01.09.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 01.09.2026

    Bei NVIDIA geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,56 % nach und notiert bei 187,12. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,57 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +5,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +18,23 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,07 %
    1 Monat +8,16 %
    3 Monate +1,57 %
    1 Jahr +27,37 %
    Stand: 01.09.2026, 15:07 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rücksetzer und die Frage, ob er eine gesunde Korrektur im neuen Aufwärtstrend oder der Beginn weiterer Verluste ist. Trotz Sorgen über KI-Finanzierungen, Schattenverschuldung und mögliche Kreislaufinvestitionen sehen viele Anleger Nvidia fundamental günstig: starkes Umsatzwachstum, hohe Margen und langfristig enormes KI-Potenzial. Diskutiert werden zudem Gewinnwarnungen, künftige Preiskämpfe und mögliche Nachkäufe.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

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    NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    NVIDIA

    -1,53 %
    +5,07 %
    +8,16 %
    +1,57 %
    +27,37 %
    +316,07 %
    +892,25 %
    +13.664,30 %
    +1.336.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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