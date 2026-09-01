NVIDIA Aktie fällt auf 187,12€ - 01.09.2026

Bei NVIDIA geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -1,56 % nach und notiert bei 187,12€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,57 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +5,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +18,23 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,07 % 1 Monat +8,16 % 3 Monate +1,57 % 1 Jahr +27,37 %

? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 15:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rücksetzer und die Frage, ob er eine gesunde Korrektur im neuen Aufwärtstrend oder der Beginn weiterer Verluste ist. Trotz Sorgen über KI-Finanzierungen, Schattenverschuldung und mögliche Kreislaufinvestitionen sehen viele Anleger Nvidia fundamental günstig: starkes Umsatzwachstum, hohe Margen und langfristig enormes KI-Potenzial. Diskutiert werden zudem Gewinnwarnungen, künftige Preiskämpfe und mögliche Nachkäufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,52 Bil. € wert.

Es beginnt mit Sand. In Santa Maria Eterna im brasilianischen Bundesstaat Bahia kontrolliert Homerun Resources Inc. eine ungewöhnlich reine Silica-/Siliziumdioxid-Ressource, die bereits die Grundlage für die geplante Solarglas-Fabrik des Unternehmens bildet. Nun wird dasselbe Material in Richtung einer völlig anderen technologischen Grenze weiterentwickelt.

Nvidia investiert 3,5 Milliarden US-Dollar in MediaTek. Die Aktie des Qualcomm-Rivalen springt daraufhin um 10 Prozent nach oben.

Die Anteile des Halbleiterspezialisten Infineon setzen sich am Dienstag an die DAX-Spitze und setzen ihre Erholung fort. Ist das schon die erhoffte Trendwende?

So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,16 %. Intel notiert im Minus, mit -2,83 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,18 %. Broadcom verliert -1,43 %

NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.