Nebius Group Registered (A) Aktie heute im Minus - 01.09.2026

Rote Vorzeichen bei Nebius Group Registered (A): Der Kurs rutscht um -2,84 % auf 172,72€ ab. Die Talfahrt der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 172,72€, mit einem Minus von -2,84 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nebius Group Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,14 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -7,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,98 %. Im Jahr 2026 gab es für Nebius Group Registered (A) bisher ein Plus von +144,25 %.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,04 % 1 Monat +3,98 % 3 Monate -14,14 % 1 Jahr +202,70 %

? wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 01.09.2026, 15:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der Nebius-Aktie, Gewinnmitnahmen und mögliche Rücksetzer nach den Nvidia-Zahlen sowie Zins- und Bewertungsrisiken. Technisch werden Widerstände um 240 und mögliche Nachkaufzonen diskutiert. Fundamental stützen die ClickHouse-Beteiligung, starkes ARR-Wachstum und die hohe Bewertung des Unternehmens die langfristige Fantasie. Zudem gilt der Einstieg von Lone Pine Capital als Vertrauenssignal.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,10 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Nebius Group Registered (A) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Nebius Group Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nebius Group Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.