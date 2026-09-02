Morgan Stanley: Robinhood ist ein klarer Kauf

Die Investmentbank stufte die Trading-Plattform von Equal Weight auf Overweight hoch. Zugleich hob sie ihr Kursziel für die Aktie von 124 auf 150 US-Dollar an. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 43 Prozent.

Das Potenzial von Robinhood Markets, seine bestehende Nutzerbasis zu monetarisieren, wird vom Markt bislang nicht vollständig erkannt. Das eröffnet Anlegern, die in die Aktie einsteigen wollen, eine Chance, so Morgan Stanley.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die wachsende Plattform von Robinhood verwandelt die hohe Geschwindigkeit bei der Einführung neuer Produkte in eine stärkere Kundenökonomie: mehr Vermögen, mehr Aktivität und höhere Umsätze pro Kunde. Das schafft eine längere Wachstumsstrecke, als bislang angenommen", schreibt Analyst Michael Cyprys in einer Mitteilung an Kunden.

Er wies darauf hin, dass Robinhood mit seinem Vorstoß in mehrere neue Arten von Handelsprodukten seine bestehende Nutzerbasis von rund 28 Millionen Kunden nutzen kann, um zusätzliche Umsätze zu generieren.

"Die Prognosemärkte liefern einen Beleg für die Reichweite von HOOD: Weniger als zwei Millionen Nutzer generierten im zweiten Quartal einen Umsatz von 156 Millionen US-Dollar und nutzten zudem weitere Produkte“, schreibt der Analyst.

Die Derivatebörse und Clearingstelle Rothera verschafft Robinhood einen zusätzlichen Vorteil: Das Unternehmen kann Teile des Handels seiner eigenen Kunden über eine eigene Infrastruktur abwickeln und damit an diesem Handelsvolumen selbst verdienen. Außerdem könnte Robinhood diese Infrastruktur künftig auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen und dadurch zusätzliche Einnahmen erzielen.

Die Einschätzung von Morgan Stanley steht im Einklang mit dem Konsens an der Wall Street. Laut LSEG-Daten bewerten 22 der 28 Analysten, die Robinhood beobachten, die Aktie mit Buy oder Strong Buy.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 103,5USD auf Nasdaq (02. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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