Silver Bow Mining - Top-Gehalt bestätigt Potenzial des Rainbow Blocks

Silver Bow Mining Corp. (NYSE: SBMT / WKN A422L7) hat neue Analyseergebnisse aus seinem laufenden Diamantbohrprogramm auf dem Rainbow-Block-Projekt bei Butte im US-Bundesstaat Montana vorgelegt – und diese fallen bemerkenswert aus. Bohrung SBM26-03 nämlich durchteufte im Bereich der sogenannten Badger-Ader 4,0 Meter mit einem Silberäquivalentgehalt (AgEq) von 994,2 g/t, darin eingeschlossen ein Kernabschnitt von 2,3 Metern mit sogar 1.586,1 g/t AgEq. Laut Unternehmen ist dies der bislang stärkste Abschnitt, der auf dem Projekt gebohrt wurde.

Die wichtigsten Bohrergebnisse im Überblick

Der spektakuläre Abschnitt aus SBM26-03 setzt sich aus einer polymetallischen Mineralisierung zusammen: Über die gesamten 4,0 Meter wurden 309,0 g/t Silber, 1,85 g/t Gold, 9,98 % Zink und 5,75 % Blei gemessen. Im hochgradigen Kernbereich über 2,3 Meter stiegen die Werte auf 455,0 g/t Silber, 2,76 g/t Gold, 17,13 % Zink und 9,71 % Blei.

Auch die zweite gemeldete Bohrung, SBM26-04, lieferte starke Abschnitte aus mehreren Adern:

- Jessie-Ader: 2,0 Meter mit 693,1 g/t AgEq (61,6 g/t Ag, 0,17 g/t Au, 13,77 % Zn, 4,83 % Pb)

- State-Ader: 1,6 Meter mit 502,0 g/t AgEq (103,8 g/t Ag, 0,31 g/t Au, 8,19 % Zn, 2,96 % Pb)

Damit knüpfen die aktuellen Resultate an die am 22. Juni 2026 gemeldeten Ergebnisse an, bei denen die Badger-Ader in der Bohrung SBM26-01 über 3,7 Meter 651,0 g/t AgEq (102,9 g/t Ag, 0,24 g/t Au, 11,23 % Zn, 4,84 % Pb) geliefert hatte.

Mineralisierung reicht über die aktuelle Ressource hinaus

Besonders relevant: Sämtliche gemeldeten Abschnitte des laufenden Bohrprogramms liegen außerhalb der aktuellen abgeleiteten (inferred) Mineralressource. Der Badger-Abschnitt aus SBM26-03 befindet sich rund 125 Meter (400 Fuß) jenseits der Ressourcengrenze und etwa 125 Meter westlich des Treffers aus SBM26-01. Vizepräsident für Exploration, Dr. Phillip Nickerson, wertet dies als Beleg dafür, dass sich hochgradige Mineralisierung nicht nur entlang der Badger-Ader, sondern auch über mehrere subparallele Adersysteme erstreckt. Man befinde sich, so Nickerson, noch in einer frühen Phase bei der Charakterisierung von Ausmaß und Größe des mineralisierten Systems.

Die aktuelle abgeleitete Ressource des Rainbow Block umfasst bereits 10,4 Millionen Tonnen mit 507,4 g/t AgEq (146,7 g/t Ag, 1,7 g/t Au, 4,59 % Zn, 1,25 % Pb). Das entspricht 49,16 Millionen Unzen Silber, 0,55 Millionen Unzen Gold, 0,47 Millionen Tonnen Zink und 0,13 Millionen Tonnen Blei.

Fahrplan: Aktualisierte Ressourcenschätzung für erste Jahreshälfte 2027 geplant

Das laufende Diamantbohrprogramm ist auf insgesamt 7.620 Meter (Phase I) ausgelegt, von denen inzwischen rund 4114,8 Meter abgeschlossen sind. Aktuell sind drei Übertagebohrgeräte im Einsatz; die Bohrkampagne soll über das Jahr 2026 hinweg fortgesetzt werden.

Ziel des Programms ist es, die Ausdehnung der Mineralisierung außerhalb der bestehenden Ressource zu testen und die Grundlage für eine mögliche Erweiterung zu schaffen. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung will Silver Bow Mining schon in der ersten Hälfte 2027 vorlegen. In diese sollen sowohl die Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms als auch historische Analysedaten früherer Betreiber einfließen – vorbehaltlich der erforderlichen Zusammenstellung, Validierung und Verifizierung dieser historischen Informationen.

Historische Daten als Kompass für neue Ziele

Die Badger-Ader liegt in unmittelbarer Nähe zum historischen Badger-Schacht und wurde in der Vergangenheit zwischen der 1.200- und 2.200-Fuß-Sohle abgebaut – unterhalb des heutigen Grundwasserspiegels. Aus historischen geologischen Unterlagen geht hervor, dass die Ader westlich des Schachts durch eine Störung versetzt wurde und sich weiter nach Westen fortsetzt, wo sie mit der State-Ader verschmilzt. Die Phase-I-Bohrungen von Silver Bow haben diese westliche Fortsetzung nun bestätigt. Das Unternehmen nutzt die umfangreichen historischen Daten gezielt, um Fortsetzungen bekannter Adersysteme über den gesamten Rainbow Block hinweg anzupeilen.

CEO und Chairman Travis Naugle betonte die strategische Dimension der Ergebnisse: Die Kombination aus hochgradigem Silber mit signifikanter Zink- und Bleimineralisierung sei ein Schlüsselmerkmal des Rainbow Blocks – und angesichts der wachsenden strategischen Bedeutung dieser Rohstoffe als „Critical Minerals" für die USA besonders relevant.

Weitere Adern durchteuft – Vorbehalt bei einem Abschnitt

Neben den Kernabschnitten durchschnitten die beiden Bohrungen zahlreiche weitere mineralisierte Adern außerhalb der aktuellen Ressource, darunter die Unnamed-, North-Edith-May-, North-Badger-, North-State-, Poser-Fault- und Rainbow-Ader. Bei SBM26-04 traten allerdings zwischen 602,6 und 603,8 Metern schlechte Bohrbedingungen auf, sodass über einen 1,2-Meter-Intervall kein Kern gewonnen werden konnte. Ein anschließender 1,4-Meter-Abschnitt der Rainbow-Ader (253,2 g/t AgEq) lässt sich daher in seiner vollen Ausdehnung nicht sicher bewerten.

Zusammenfassend markieren die heutigen Bohrergebnisse einen bedeutenden operativen Fortschritt für Silver Bow Mining. Durch den Nachweis historischer Höchstgrade (bis zu 1.586,1 g/t AgEq) weit außerhalb der bisherigen Ressourcengrenzen liefert das Unternehmen den substanziellen Beweis für ein erhebliches Erweiterungspotenzial auf dem Rainbow-Block-Projekt. Für die Aktionäre unterstreicht diese Meldung nicht nur das Upside-Potenzial für eine deutliche Aufwertung der für die erste Jahreshälfte 2027 geplanten Ressourcenschätzung, sondern stärkt auch das Risikoprofil der Aktie: Die Kombination aus hohen Edelmetallgehalten und wertvollen Industriemetallen (Zink/Blei) positioniert Silver Bow ideal in einem Marktumfeld, das zunehmend von der US-Nachfrage nach heimischen, kritischen Rohstoffen getrieben wird.

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer