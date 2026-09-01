CANCOM SE beschließt Aktienrückkauf – Anleger sollten jetzt aufpassen
CANCOM startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Bis Ende 2026 sollen über die Börse bis zu 5 % des Grundkapitals unter strengen Vorgaben erworben werden.
Foto: CANCOM SE
- CANCOM SE hat am 1. September 2026 den Rückkauf eigener Aktien beschlossen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2026 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG.
- Vom 7. September bis spätestens 31. Dezember 2026 sollen bis zu 1.436.985 Aktien erworben werden – maximal 5 % des Grundkapitals.
- Der Aktienkauf erfolgt über die Börse; der Preis darf höchstens 10 % über oder unter dem Durchschnitt der XETRA-Schlussauktionspreise der vorherigen drei Handelstage liegen.
- Die Durchführung übernimmt unabhängig von CANCOM ein Wertpapierhaus oder Kreditinstitut nach den geltenden Safe-Harbour-Regelungen.
- Die zurückgekauften Aktien sollen für alle rechtlich zulässigen Zwecke verwendet werden; die Transaktionen werden wöchentlich auf der CANCOM-Investor-Relations-Website veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2026, bei CANCOM SE ist am 12.11.2026.
Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,59 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.762,42PKT (-0,74 %).
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