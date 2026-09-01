Yen, Renditen, Tech-Euphorie
Asien war 1997 der Albtraum – jetzt sieht die Lage wieder verdammt ähnlich aus
Hohe US-Renditen und ein schwacher Yen erinnern HSBC an die Zeit vor der Asienkrise. Doch heute liegt die größere Gefahr woanders: beim KI-Boom, von dem große Teile der Region abhängen.
- US-Renditen und schwacher Yen erinnern an 1997
- Asiens Finanzsysteme sind heute deutlich robuster
- Größere Gefahr ist Asiens Abhängigkeit vom KI-Boom
- Report: KI braucht Strom
HSBC-Chefökonom Frederick Neumann sieht im heutigen Finanzumfeld Asiens auffällige Parallelen zur Zeit vor der Asienkrise von 1997. Steigende Renditen für US-Staatsanleihen, ein schwacher Yen und großer Optimismus rund um neue Technologien erinnern ihn an die Monate vor den damaligen Währungs- und Bankenkrisen. In einer Mitteilung vom 31. August betont Neumann allerdings ausdrücklich, dass die Unterschiede zu 1997 deutlich größer seien als die Parallelen.
Besonders deutlich ist der Vergleich bei den US-Renditen. Vor der Krise von 1997 stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen innerhalb weniger Jahre von rund 5 auf zeitweise 8 Prozent. Heute ist sie von nur 0,5 Prozent im August 2020 auf zuletzt rund 4,79 Prozent geklettert. "Zugegeben, das hat sechs Jahre gedauert; aber allein in diesem Jahr ist die Rendite seit dem Stand von 3,9 Prozent im Februar um rund 80 Basispunkte gestiegen", zitiert CNBC Neumann.
Auch beim Yen sieht der HSBC-Ökonom ein bekanntes Muster. Zwischen 1995 und 1997 verlor die japanische Währung rund 55 Prozent gegenüber dem US-Dollar. Seit Anfang 2021 betrug die Abwertung zeitweise rund 57 Prozent. Hinzu kommt ein weiterer Vergleich: Damals trieb der Internetboom die Erwartungen an Technologieaktien, heute ist es Künstliche Intelligenz.
Der entscheidende Unterschied liegt allerdings in Asiens finanzieller Ausgangslage. In den 1990er Jahren waren viele Volkswirtschaften der Region auf Kapital aus dem Ausland angewiesen. Steigende Finanzierungskosten in US-Dollar konnten deshalb schnell Kapitalflucht und Währungsstress auslösen. Heute exportieren viele asiatische Länder selbst Kapital und verfügen über deutlich robustere Finanzierungsstrukturen.
Neumann sieht die größere Gefahr deshalb an anderer Stelle: beim KI-Boom in den USA. Südkorea, Japan, Taiwan und Singapur profitieren stark von Exporten von Chips und anderer Elektronik für Rechenzentren und KI-Systeme. "Anstelle einer finanziellen Anfälligkeit wie in den 1990er Jahren sieht sich Asien nun mit einer nachfragebedingten Anfälligkeit konfrontiert", so Neumann weiter.
Sollten steigende US-Renditen und höhere Finanzierungskosten den KI-Hardware-Boom ausbremsen oder ein schwacher Yen die globalen Märkte stärker belasten, könnte genau diese Nachfrage wegbrechen. Eine Wiederholung von 1997 erwartet Neumann damit nicht. Doch das Risiko hat sich verschoben: Damals war Asien vom ausländischen Kapital abhängig, heute hängt ein wachsender Teil der Region daran, dass der globale KI-Boom weiterläuft.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion