Börsenstart USA - 01.09. - US Tech 100 schwach -1,39 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.922,45 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,97 %, Procter & Gamble +1,94 %, Apple +1,92 %, Chevron Corporation +1,40 %, IBM -1,63 %

Flop-Werte: Amazon -2,19 %, Caterpillar -1,99 %, Nike (B) -1,84 %

Der US Tech 100 steht bei 29.055,83 PKT und verliert bisher -1,39 %.

Top-Werte: Apple +1,92 %, T-Mobile US +1,47 %, The Kraft Heinz Company +1,45 %, Mondelez International Registered (A) +1,12 %, Amgen +1,09 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -5,95 %, Lumentum Holdings -5,27 %, Astera Labs -5,11 %, Teradyne -5,09 %, Nebius Group Registered (A) -4,76 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.635,09 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Dollar Tree +3,15 %, Howmet Aerospace +3,13 %, CVS Health +2,95 %, Moderna +2,84 %, Centene +2,60 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -5,95 %, Lumentum Holdings -5,27 %, Teradyne -5,09 %, Palo Alto Networks -4,29 %, Coherent -4,00 %