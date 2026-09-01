Axon Enterprise Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 01.09.2026

Mit einer Performance von -5,95 % musste die Axon Enterprise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Es bleibt ungemütlich für Axon Enterprise: Nach einem Rückgang von -5,88 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,95 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Axon Enterprise-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,05 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Axon Enterprise bisher ein Plus von +0,74 %.

Während Axon Enterprise deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,39 %. Damit gehört Axon Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,64 % 1 Monat +6,78 % 3 Monate +25,05 % 1 Jahr -23,54 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 01.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,03 Mrd.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Axon Enterprise?

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,65 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -0,04 %.

Axon Enterprise Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.