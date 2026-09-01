🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAxon Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Axon Enterprise

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Axon Enterprise Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 01.09.2026

    Die Axon Enterprise Aktie notiert am 01.09.2026 mit -5,95 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Axon Enterprise Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 01.09.2026
    Foto: 417264605

    Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

    Aktueller Stand der Axon Enterprise Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 01.09.2026

    Mit einer Performance von -5,95 % musste die Axon Enterprise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Es bleibt ungemütlich für Axon Enterprise: Nach einem Rückgang von -5,88 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -5,95 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TASER International INC!
    Long
    533,25€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 12,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    605,55€
    Basispreis
    6,82
    Ask
    × 11,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Axon Enterprise-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,05 % zu Buche.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Axon Enterprise bisher ein Plus von +0,74 %.

    Während Axon Enterprise deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,39 %. Damit gehört Axon Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

    Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,64 %
    1 Monat +6,78 %
    3 Monate +25,05 %
    1 Jahr -23,54 %
    Stand: 01.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Axon Enterprise Aktie

    Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,03 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Axon Enterprise?

    Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,65 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -0,04 %.

    Axon Enterprise Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Axon Enterprise

    -6,07 %
    -9,88 %
    +6,37 %
    +26,03 %
    -23,44 %
    +148,43 %
    +223,49 %
    +1.911,06 %
    +7.432,47 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU
    Axon Enterprise direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Axon Enterprise Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 01.09.2026 Die Axon Enterprise Aktie notiert am 01.09.2026 mit -5,95 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     