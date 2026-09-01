IT-Dienstleister Cancom plant Aktienrückkäufe
- Cancom startet am 7. September den Aktienrückkauf
- Bis zu 1,4 Millionen Aktien werden zurückgekauft
- Aktien entsprechen bis zu fünf Prozent des Kapitals
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom startet bald den Kauf eigener Aktien. Vom 7. September bis längstens zum 31. Dezember 2026 sollen gut 1,4 Millionen eigene Aktien erworben werden, teilte der SDax-Konzern am Dienstag in München mit. Das entspreche bis zu fünf Prozent des Grundkapitals. Der Kauf erfolge über die Börse. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden, hieß es weiter. Der Kurs der Aktie legte am Nachmittag zuletzt um gut zwei Prozent zu./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 22,75 auf Tradegate (01. September 2026, 15:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +28,89 %/+51,11 % bedeutet.
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