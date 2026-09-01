DAX, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|Copper One Resources
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|Nurexone Biologic
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|Apple
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|TKMS
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|ITM Power
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|OHB
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
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|DAX
|240
|?
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|Almonty Industries
|55
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|Vonovia
|42
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|Verbio
|38
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|Evotec
|34
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|Rheinmetall
|33
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|GoPro Registered (A)
|+79,05 %
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|?
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|H2APEX Group SCA
|+21,74 %
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|Genscript Biotech Corporation
|+9,24 %
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|OHB
|-12,52 %
|?
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|Hydreight Technologies
|-17,49 %
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|Rezolve AI
|-19,52 %
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Copper One Resources
Wochenperformance: -4,05 %
Wochenperformance: -4,05 %
Platz 1
Nurexone Biologic
Wochenperformance: +6,41 %
Wochenperformance: +6,41 %
Platz 2
Apple
Wochenperformance: +2,83 %
Wochenperformance: +2,83 %
Platz 3
TKMS
Wochenperformance: -8,01 %
Wochenperformance: -8,01 %
Platz 4
ITM Power
Wochenperformance: -5,82 %
Wochenperformance: -5,82 %
Platz 5
OHB
Wochenperformance: -9,13 %
Wochenperformance: -9,13 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -0,98 %
Wochenperformance: -0,98 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -7,69 %
Wochenperformance: -7,69 %
Platz 8
Vonovia
Wochenperformance: -5,37 %
Wochenperformance: -5,37 %
Platz 9
Verbio
Wochenperformance: -2,62 %
Wochenperformance: -2,62 %
Platz 10
Evotec
Wochenperformance: -2,91 %
Wochenperformance: -2,91 %
Platz 11
Rheinmetall
Wochenperformance: -4,66 %
Wochenperformance: -4,66 %
Platz 12
GoPro Registered (A)
Wochenperformance: +205,23 %
Wochenperformance: +205,23 %
Platz 13
H2APEX Group SCA
Wochenperformance: +42,22 %
Wochenperformance: +42,22 %
Platz 14
Genscript Biotech Corporation
Wochenperformance: +8,51 %
Wochenperformance: +8,51 %
Platz 15
OHB
Wochenperformance: -9,13 %
Wochenperformance: -9,13 %
Platz 16
Hydreight Technologies
Wochenperformance: -12,32 %
Wochenperformance: -12,32 %
Platz 17
Rezolve AI
Wochenperformance: -6,51 %
Wochenperformance: -6,51 %
Platz 18
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