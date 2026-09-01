🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsALBIS Leasing AktievorwärtsNachrichten zu ALBIS Leasing
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    ALBIS Leasing hebt Ergebnisprognose 2026 an – Aktie im Fokus

    ALBIS Leasing überrascht mit einer deutlichen Anhebung ihrer Ergebnisprognose für 2026 – getragen von starkem Kerngeschäft, geringerer Risikovorsorge und effizienteren Strukturen.

    ALBIS Leasing hebt Ergebnisprognose 2026 an – Aktie im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • ALBIS Leasing AG hebt am 1. September 2026 ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an.
    • Die Prognose für das Ergebnis vor Steuern steigt von bisher 4,75–5,75 Mio. Euro auf 5,75–6,75 Mio. Euro.
    • Die operativen Erträge entwickelten sich aufgrund des wachsenden Anteils des Kerngeschäfts im Portfolio stärker als erwartet.
    • Die Risikovorsorge fiel im ersten Halbjahr 2026 geringer aus als ursprünglich angenommen.
    • Der Personalaufwand lag wegen einer niedrigeren Mitarbeiterzahl leicht unter den Erwartungen.
    • Für die weitere Planung erwartet ALBIS stabile operative Erträge, eine Risikolage auf dem Niveau des ersten Halbjahres sowie höhere Projekt- und Personalaufwendungen; der Halbjahresbericht erscheint am 10. September 2026.

    Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,59 % im Plus.


    ALBIS Leasing

    +7,89 %
    +6,45 %
    +2,48 %
    +17,86 %
    +6,45 %
    +57,14 %
    -0,60 %
    -2,09 %
    -8,96 %
    ISIN:DE0006569403WKN:656940
    ALBIS Leasing direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ALBIS Leasing hebt Ergebnisprognose 2026 an – Aktie im Fokus ALBIS Leasing überrascht mit einer deutlichen Anhebung ihrer Ergebnisprognose für 2026 – getragen von starkem Kerngeschäft, geringerer Risikovorsorge und effizienteren Strukturen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     