ALBIS Leasing hebt Ergebnisprognose 2026 an – Aktie im Fokus
ALBIS Leasing überrascht mit einer deutlichen Anhebung ihrer Ergebnisprognose für 2026 – getragen von starkem Kerngeschäft, geringerer Risikovorsorge und effizienteren Strukturen.
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- ALBIS Leasing AG hebt am 1. September 2026 ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an.
- Die Prognose für das Ergebnis vor Steuern steigt von bisher 4,75–5,75 Mio. Euro auf 5,75–6,75 Mio. Euro.
- Die operativen Erträge entwickelten sich aufgrund des wachsenden Anteils des Kerngeschäfts im Portfolio stärker als erwartet.
- Die Risikovorsorge fiel im ersten Halbjahr 2026 geringer aus als ursprünglich angenommen.
- Der Personalaufwand lag wegen einer niedrigeren Mitarbeiterzahl leicht unter den Erwartungen.
- Für die weitere Planung erwartet ALBIS stabile operative Erträge, eine Risikolage auf dem Niveau des ersten Halbjahres sowie höhere Projekt- und Personalaufwendungen; der Halbjahresbericht erscheint am 10. September 2026.
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,59 % im
Plus.
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