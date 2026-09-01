Frankfurt laut Untersuchung vorn bei öffentlichem Nahverkehr

Der ÖV-Atlas misst den Angaben zufolge flächendeckend, wie gut die Menschen in Deutschland an Busse und Bahnen angebunden sind. Grundlage sind bundesweite Fahrplandaten, die mit dem Bevölkerungsraster des Zensus verknüpft wurden. Die ÖV-Güte zeigt an, wie weit die nächste Haltestelle entfernt ist, wie häufig dort eine Abfahrt angeboten und welches Verkehrsmittel eingesetzt wird.

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Untersuchung der Denkfabrik Agora Verkehrswende hat Frankfurt am Main unter den deutschen Großstädten das beste Angebot beim öffentlichen Verkehr (ÖV). Frankfurt kam auf eine ÖV-Güte von 1,3, wie es im neuen ÖV-Atlas von Agora Verkehrswende heißt. Knapp dahinter folgen Stuttgart, München, Hannover, Karlsruhe, Düsseldorf und Darmstadt mit jeweils 1,4.

Ein Viertel der Bevölkerung schlecht oder gar nicht versorgt

Die Denkfabrik sieht 21 Millionen Menschen in Deutschland und damit rund ein Viertel der Bevölkerung schlecht oder gar nicht vom öffentlichen Nahverkehr versorgt. Für rund 5,6 Millionen von ihnen erreiche das Angebot nicht einmal die niedrigste Güteklasse. Betroffen sei vor allem die Bevölkerung in eher ländlichen Regionen.

Etwa 30 Millionen Menschen seien sehr gut oder gut mit Bus und Bahn versorgt. Diese Gruppe lebe überwiegend in großen Städten oder deren Umgebung.

Bei den Landkreisen schnitten Verdichtungsränder der Metropolen wie der Landkreis München und die Region Hannover am besten ab, bei den Flächenländern lagen Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg vorn. Hessen sei wie die beiden anderen Länder urban geprägt, hieß es zur Erläuterung. Wo viele Menschen in Städten leben, lasse sich ein gutes Angebot leichter organisieren./isa/DP/jha



