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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie, einschließlich eines Tagesverlusts von rund 3,5 % und eines Einbruchs von nahezu 50 % gegenüber dem Allzeithoch. Diskutiert werden Long- und Short-Positionen, gehebelte Faktor-10-Produkte sowie Timing- und Knock-out-Risiken. Als möglicher Kurstreiber wird ein US-Panzerauftrag über 45 Mrd. Dollar genannt; zudem wird auf die allgemeine Marktschwäche verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,86 %
    Platz 2
    Performance 1M: -9,18 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,86 %.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 3
    Performance 1M: -6,07 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,66 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    adidas
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 5
    Performance 1M: -7,56 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltend schwache Kursentwicklung der adidas-Aktie und die Sorge, dass sie im DAX und im Sportartikelsektor zurückbleibt. Als Belastungen gelten die gesenkte Prognose von Dick’s Sporting Goods, eine schwächere Konsumnachfrage und zunehmende Rabatte. Diskutiert wird zudem, ob Kursverluste zum langfristigen Investment gehören oder eine Haltelinie und ein Verkauf sinnvoller sind. Entscheidend sei, ob die ursprüngliche Investmentthese und die Fundamentaldaten noch überzeugen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 6
    Performance 1M: -6,44 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltenden Kursverluste der Siemens-Energy-Aktie, ausgelöst durch SpaceX-Pläne zur Fertigung von Gasturbinen-Komponenten. Diskutiert wird, ob dies den Wettbewerb verschärft oder vielmehr auf eine steigende Nachfrage nach Turbinen für Rechenzentren hindeutet; Gasturbinen tragen rund 10 % zum Umsatz bei. Anleger sehen bei Rücksetzern Nachkaufchancen, während andere die Bewertung bereits als ausgereizt betrachten. Technisch gilt 142,60 Euro als wichtige Unterstützung (50-Wochen-SMA).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 54,37% PUT: 45,63%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 8,74 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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