Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie, einschließlich eines Tagesverlusts von rund 3,5 % und eines Einbruchs von nahezu 50 % gegenüber dem Allzeithoch. Diskutiert werden Long- und Short-Positionen, gehebelte Faktor-10-Produkte sowie Timing- und Knock-out-Risiken. Als möglicher Kurstreiber wird ein US-Panzerauftrag über 45 Mrd. Dollar genannt; zudem wird auf die allgemeine Marktschwäche verwiesen.