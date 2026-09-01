Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,32 %
Performance 1M: -8,15 %
Tagesperformance: -3,53 %
Performance 1M: -5,77 %
Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: +6,72 %
? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,08 %
Performance 1M: -4,78 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,04 %
Performance 1M: +7,40 %
Tagesperformance: -2,81 %
Performance 1M: -9,26 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: -9,18 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: +10,41 %
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: +6,28 %
Tagesperformance: +2,44 %
Performance 1M: +7,72 %
Tagesperformance: -2,28 %
Performance 1M: -5,60 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: +20,51 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -12,09 %