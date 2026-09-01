Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach dem Scheitern an etwa 96 Euro, möglichen Druck durch Leerverkäufe und einen Insiderverkauf. Als Unterstützungen gelten 83–84 sowie 65–70 Euro. Beim KGV und im Vergleich zu Referenzwerten sehen Anleger weiteres, teils 30-prozentiges Rückschlagpotenzial. Optimisten verweisen auf Aufträge über 10 Mrd. Euro, erwartetes Umsatz-, Margen-, EBITA- und Cashflow-Wachstum sowie technologische Chancen bei Luftabwehr und Avionik.