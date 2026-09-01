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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    CANCOM SE
    Tagesperformance: +4,32 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,15 %
    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,32 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,77 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,72 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach dem Scheitern an etwa 96 Euro, möglichen Druck durch Leerverkäufe und einen Insiderverkauf. Als Unterstützungen gelten 83–84 sowie 65–70 Euro. Beim KGV und im Vergleich zu Referenzwerten sehen Anleger weiteres, teils 30-prozentiges Rückschlagpotenzial. Optimisten verweisen auf Aufträge über 10 Mrd. Euro, erwartetes Umsatz-, Margen-, EBITA- und Cashflow-Wachstum sowie technologische Chancen bei Luftabwehr und Avionik.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -3,08 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,78 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,08 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die rund 40-prozentige Korrektur vom 52-Wochen-Hoch bei 62,66 Euro auf etwa 37 Euro und die Hoffnung auf eine Erholung über 40 Euro, wobei auch eine Bullenfalle diskutiert wird. Analysten bleiben überwiegend positiv: Kursziele liegen meist bei 44–48 Euro, JPMorgan bestätigt Overweight und Goldman Sachs Buy. Fundamentale Impulse liefern das starke Optoelektronik-Auftragsmomentum und geplante LandMark-Käufe; Nvidia- und Marvel-Zahlen gelten als mögliche Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +3,04 %
    Platz 6
    Performance 1M: +7,40 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,04 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 7
    Performance 1M: -9,26 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,18 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 9
    Performance 1M: +10,41 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 10
    Performance 1M: +6,28 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 11
    Performance 1M: +7,72 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 12
    Performance 1M: -5,60 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen jüngsten Analystenzielen für Nordex: Barclays erhöhte auf 35 Euro, während andere Konsensschätzungen bei etwa 49 bis 51 Euro liegen. Diskutiert werden die positiven Q1-/Q2-Entwicklungen mit Umsatz- und Margenwachstum, höherem Cashflow und Gewinn sowie mögliche Kursziele von 48 bis 52 Euro. Technisch wird der Kurs unter dem 20-Tage-Durchschnitt gesehen; zudem werden volle Windauftragsbücher bei GE Vernova als Branchensignal bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 13
    Performance 1M: +20,51 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Nemetschek-Aktie und die Frage nach Gewinnmitnahmen beziehungsweise einem Stoppkurs. Technisch steht die 200-Tage-Linie im Fokus: Nach einem erneuten Unterschreiten gilt die Zone um 70 Euro als entscheidender Widerstand. Positive MACD-Signale sprechen für Erholungspotenzial, während geringe Umsätze bremsen. Bei einem Ausbruch werden 80 bis 90 Euro, teils 88 Euro, erwartet; bei Scheitern drohen etwa 60 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 14
    Performance 1M: -12,09 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

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