Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 01.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,01 %
Performance 1M: +2,82 %
Tagesperformance: -2,86 %
Performance 1M: -7,54 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: +1,90 %
Tagesperformance: -2,64 %
Performance 1M: -9,18 %
Tagesperformance: -2,28 %
Performance 1M: +0,66 %
Tagesperformance: -2,24 %
Performance 1M: +2,94 %
? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,14 %
Performance 1M: -7,56 %
? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -6,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,01 %
Performance 1M: +19,10 %