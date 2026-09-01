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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 01.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 01.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie, einschließlich eines Tagesverlusts von rund 3,5 % und eines Einbruchs von nahezu 50 % gegenüber dem Allzeithoch. Diskutiert werden Long- und Short-Positionen, gehebelte Faktor-10-Produkte sowie Timing- und Knock-out-Risiken. Als möglicher Kurstreiber wird ein US-Panzerauftrag über 45 Mrd. Dollar genannt; zudem wird auf die allgemeine Marktschwäche verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Hermes International
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 2
    Performance 1M: +2,82 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -2,86 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,54 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,86 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 4
    Performance 1M: +1,90 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,64 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,18 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,64 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,66 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: +2,94 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursaussichten der ASML-Aktie: Einer Einschätzung zufolge ist sie überteuert, während der Analystenkonsens mit rund 2.001 Euro im Schnitt und überwiegend Kaufempfehlungen weiteres Potenzial sieht; die Kursziele reichen etwa von 1.291 bis 2.500 Euro. Zudem werden mögliche Zölle und Chinas langsamer technologischer Aufholprozess als Risiken beziehungsweise Wettbewerbseinfluss diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ASML Holding eingestellt.

    adidas
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 8
    Performance 1M: -7,56 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltend schwache Kursentwicklung der adidas-Aktie und die Sorge, dass sie im DAX und im Sportartikelsektor zurückbleibt. Als Belastungen gelten die gesenkte Prognose von Dick’s Sporting Goods, eine schwächere Konsumnachfrage und zunehmende Rabatte. Diskutiert wird zudem, ob Kursverluste zum langfristigen Investment gehören oder eine Haltelinie und ein Verkauf sinnvoller sind. Entscheidend sei, ob die ursprüngliche Investmentthese und die Fundamentaldaten noch überzeugen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,44 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltenden Kursverluste der Siemens-Energy-Aktie, ausgelöst durch SpaceX-Pläne zur Fertigung von Gasturbinen-Komponenten. Diskutiert wird, ob dies den Wettbewerb verschärft oder vielmehr auf eine steigende Nachfrage nach Turbinen für Rechenzentren hindeutet; Gasturbinen tragen rund 10 % zum Umsatz bei. Anleger sehen bei Rücksetzern Nachkaufchancen, während andere die Bewertung bereits als ausgereizt betrachten. Technisch gilt 142,60 Euro als wichtige Unterstützung (50-Wochen-SMA).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 10
    Performance 1M: +19,10 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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