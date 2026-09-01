"Schwellenländer überzeugen wieder" ETF-Handel

1. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Hoher Ölpreis, hohe Inflation, hohe Zinsen - nach neuen DAX-Allzeithochs in der Vorwoche ist diese Woche Ernüchterung eingekehrt. Die Kauflaune am ETF-Markt hält dennoch an. Holger Heinrich von der Baader Bank meldet fast doppelt so viele Käufe wie Verkäufe von Aktien-ETFs - bei leicht rückläufigen Umsätzen.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Gold-ETCs und Goldminen-ETFs bleiben beliebt, aber auch Aktien-ETFs. Neben Aktien aus Industrieländern kommen derzeit auch solche aus Emerging Markets extrem gut an. Ausgelaufen ist der Run auf Krypto-ETNs.

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Ein großes Thema bleibt Gold: Die Goldpreisrally hat sich zwar nicht fortgesetzt. Nach über 4.660 US-Dollar vergangene Woche kostet die Feinunze jetzt wieder nur 4.374 US-Dollar. Gold-ETCs und Goldminen-ETFs sind aber weiter extrem beliebt. Sehr gefragt bei der Kundschaft der ICF Bank sind Invesco-Goldpreis-ETCs mit Währungsabsicherung (XS2183935274) und ohne (IE00B579F325), wie Ivo Orlemann berichtet.

Flucht in Gold



Allein in den ersten drei August-Wochen verzeichneten Gold-ETCs historische Kapitalzuflüsse von insgesamt über 5 Milliarden US-Dollar, wie die ETF-Informationsplattform ETF Stream berichtet. "Angetrieben von der anhaltenden Sorge um die massive US-Schuldenlast und das konstant hohe Niveau der US-Staatsanleiherenditen suchen Investoren in Europa gezielt nach Absicherung in der Form von Gold", heißt es. Ebenfalls über Zuflüsse hätten sich europäische Goldminen-ETFs gefreut, vor allem die beiden größten UCITS-Strategien iShares Gold Producers und VanEck Gold Miners, meldet ETF Stream in Berufung auf Zahlen des Datenanbieters ETFBOOK.

Bitcoin-ETNs: "Mal gekauft, mal verkauft"



Auch die Bitcoin-Rally ist ausgelaufen. Die wichtigste Kryptwährung war vor zwei Wochen innerhalb kurzer Zeit von rund 63.000 auf kurzzeitig über 80.000 US-Dollar gestiegen. Aktuell sind es weniger als 78.000 US-Dollar. Der Ansturm auf Krypto-ETNs der vergangenen Woche hat sich nicht fortgesetzt. Andreas Schröer von Lang & Schwarz sieht noch einiges an Umsätzen, vor allem in Bitcoin-ETNs (GB00BLD4ZL17). "Je nach Nachrichtenlage wird aber mal gekauft, mal verkauft", erklärt er. Auch bei der ICF Bank ist im Handel mit Krypto-ETNs nicht viel los. Auf die Top-10-Umsatzliste schafft es nur der WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287).

Gerd Kommer-ETF: Zuspruch für besondere Gewichtung



Im Geschäft mit Aktien-ETFs ist Alltag angesagt. Orlemann zufolge ist - wie immer - der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594) gesucht. Außerdem extrem beliebt: der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (IE0001UQQ933). Der ETF bietet Zugang zu Industrie- und Schwellenländeraktien weltweit, und zwar von kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Anders als üblich basiert die Ländergewichtung zu 50 Prozent auf Marktkapitalisierung und 50 Prozent auf Länder-BIP, außerdem werden für die Gewichtung der Einzeltitel Faktoren wie Size und Value herangezogen. Seit Jahresanfang steht ein Kursplus von 16 Prozent zu Buche.

Die Baader Bank-Kundschaft setzt im Bereich der World-Tracker auf aktive und Value-Strategien, etwa von iShares (IE000D8XC064) oder WisdomTree (IE000D1017N2). "Bei US-Aktien gibt es keinen klaren Trend, es werden eher die Tranchen getauscht", erklärt Heinrich außerdem. Gekauft würden klassische S&P 500- und Nasdaq-ETFs von Ossiam (LU2997383372) und BNP Paribas (IE000QDFFK00), verkauft der währungsgesicherte Invesco S&P 500 Scored & Screened (IE000QF66PE6). Mehr Verkäufe als Käufe meldet ICF-Händler Orlemann für den Nasdaq-Tracker von Amundi (LU2197908721). Bei der trading-affinen Kundschaft von Lang & Schwarz sind zudem gehebelte Nasdaq-ETFs beliebt, beispielsweise von Amundi mit Hebel 2 (FR0010342592).

Schwellenländer: Kursplus von 25 Prozent



Auch europäische Aktien werden Heinrich zufolge mal gekauft, mal verkauft. Käufe sieht er für klassische MSCI Europe-Tracker von UBS (LU0950668524), Verkäufe beim Xtrackers DAX ESG Screened (LU0838782315). Sehr viel los ist bei Lang & Schwarz zudem im Geschäft mit Schwellenländer-ETFs. Umsatzstark: der iShares Core MSCI EM IMI (IE00BKM4GZ66). Der kommt seit Jahresanfang auf ein Kursplus von 25 Prozent und hängt damit S&P 500 (plus 12 Prozent) sowie Nasdaq 100 (plus 17 Prozent) ab.

Im Handel mit Branchen-ETFs eher abgestoßen werden darüber hinaus Rüstungs-ETFs wie der VanEck Defense (IE000YYE6WK5), wie Orlemann feststellt.

Von Anna-Maria Borse, 1. September 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



