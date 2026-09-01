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    Ribbon baut sein marktführendes Portfolio im Bereich kritischer Infrastruktur weiter aus

    Ribbon baut sein marktführendes Portfolio im Bereich kritischer Infrastruktur weiter aus
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die neue Router-Generation bietet erweiterte Funktionen in den Bereichen Routing, Automatisierung, Sicherheit und Synchronisation

    PLANO, Texas, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Kommunikationstechnologie, IP-Routing und optischen Netzwerklösungen, gab heute die Erweiterung seines Portfolios für kritische Infrastruktur bekannt. Das Portfolio soll Versorgungsunternehmen dabei unterstützen, ihre zunehmend komplexen Betriebsnetzwerke zu modernisieren und gleichzeitig die für wesentliche Dienste erforderliche Zuverlässigkeit, Sicherheit und deterministische Leistung aufrechtzuerhalten. Die Erfahrung von Ribbon erstreckt sich auf Hunderttausende weltweit eingesetzter Netzwerkelemente, die einige der komplexesten Netzwerke der Branche unterstützen.

    Versorgungsunternehmen stehen unter wachsendem Druck, das Netz zu modernisieren, dezentrale Energiequellen zu integrieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Cybersicherheit zu stärken. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sind Kommunikationsnetzwerke erforderlich, die sowohl bestehende Betriebstechnologien als auch digitale Anwendungen der nächsten Generation unterstützen. Das marktführende Portfolio von Ribbon für kritische Infrastrukturen ermöglicht es Versorgungsunternehmen, sich sicher und in ihrem eigenen Tempo weiterzuentwickeln und dabei die Betriebskontinuität zu gewährleisten sowie geschäftskritische Dienste zu schützen.

    „Versorgungsunternehmen müssen ihre Netze modernisieren, ihre Cyber-Resilienz stärken und neue Initiativen für digitale Netze unterstützen, ohne dabei den Kernbetrieb zu beeinträchtigen", sagte Sam Bucci, EVP und COO bei Ribbon. „Unser erweitertes Portfolio ermöglicht es ihnen, eine Brücke zwischen den Anforderungen älterer Systeme und denen der nächsten Generation auf einer einzigen, modernen Plattform zu schlagen."

    Die neuen Modelle NPT 1022M und NPT 2104 bauen auf den bewährten Funktionen bestehender Plattformen auf, darunter die Modelle NPT 1012D und NPT 2714. In Kombination mit der IP-rNOS-Routing-Software von Ribbon, dem Portfolio an optischen Netzwerkprodukten und der Musemultilayer-Automatisierungsplattform (MAP) stärken diese Technologien die Fähigkeit von Ribbon, die konvergierten IT/OT-Kommunikationsnetzwerke zu unterstützen, die die Grundlage für den modernen Betrieb von Versorgungsunternehmen bilden.

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