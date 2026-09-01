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    Besonders beachtet!

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    CANCOM SE Aktie gewinnt an Wert - 01.09.2026

    Am 01.09.2026 ist die CANCOM SE Aktie, bisher, um +3,41 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CANCOM SE Aktie.

    Besonders beachtet! - CANCOM SE Aktie gewinnt an Wert - 01.09.2026
    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE ist ein IT-Systemhaus und Digitalisierungsdienstleister mit Fokus auf Cloud, Managed Services, IT-Infrastruktur und Security für B2B-Kunden, v. a. Mittelstand und öffentliche Hand. Starke Stellung im deutschsprachigen Markt. Wichtige Wettbewerber: Bechtle, Computacenter, Dimension Data, T-Systems. USP: integrierte Hybrid-IT-/Cloud-Konzepte, Managed-Services-Kompetenz und Branchenfokus in DACH.

    CANCOM SE Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 01.09.2026

    Die CANCOM SE Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,41 % auf 22,725 zulegen. Das sind +0,750  mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der CANCOM SE Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,11 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,41 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Anstieg bei CANCOM SE konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -22,62 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die CANCOM SE Aktie damit um +8,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CANCOM SE einen Rückgang von -17,85 %.

    Während CANCOM SE heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,63 %.

    CANCOM SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,44 %
    1 Monat -8,15 %
    3 Monate -22,62 %
    1 Jahr -4,66 %
    Stand: 01.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur CANCOM SE Aktie

    Es gibt 29 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 653,83 Mio.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im TecDAX.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von CANCOM SE?

    Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,62 %. Capgemini notiert im Minus, mit -0,70 %. GFT Technologies notiert im Plus, mit +5,35 %. Accenture Registered (A) verliert -0,18 %

    CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der CANCOM SE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CANCOM SE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    CANCOM SE

    +2,50 %
    +7,69 %
    -8,11 %
    -22,18 %
    -4,33 %
    -17,66 %
    -60,65 %
    +4,09 %
    +620,91 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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