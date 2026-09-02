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    BlackRock ist auch schon drin

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    Xiaomi und BYD können nur zuschauen – diese EV-Aktie ist 130 % explodiert

    130 Prozent Plus seit Januar, 440 Prozent seit dem IPO: Ather Energy liefert eine der wildesten Rallyes am EV-Markt. Jetzt kommt der Angriff auf den Massenmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ather-Aktie steigt seit Januar um fast 130 Prozent
    • Neuer Konarc soll Ather in den Massenmarkt führen
    • BlackRock und Hero MotoCorp bauen ihre Anteile aus
    • Report: KI braucht Strom
    BlackRock ist auch schon drin - Xiaomi und BYD können nur zuschauen – diese EV-Aktie ist 130 % explodiert
    Foto: Unsplash

    Ather Energy ist 2026 zur wohl spektakulärsten Elektrofahrzeug-Aktie geworden. Der indische Hersteller von E-Scootern hat seit Jahresbeginn fast 130 Prozent zugelegt und lässt damit selbst Tesla, BYD und Xiaomi hinter sich. Während ein Bloomberg-Index mit 104 Elektrofahrzeug-Unternehmen in diesem Jahr rund ein Prozent verloren hat, zieht Ather weiter Kapital an: BlackRock Global Funds kaufte am Montag über den Markt knapp ein Prozent der Aktien.

    Der Lauf ist noch größer, wenn man seit dem Börsengang im Mai 2025 rechnet. Seitdem hat die Aktie rund 440 Prozent hinzugewonnen und ist damit der stärkste indische Börsenneuling der vergangenen fünf Jahre unter den Unternehmen, die bei ihrem IPO mindestens 300 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Alle 14 von Bloomberg erfassten Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf. Axis Capital sieht mit einem Kursziel von 2.100 Rupien noch rund 22 Prozent Potenzial.

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    Hinter der Rallye steckt vor allem die Hoffnung, dass Ather seinen Anteil am schnell wachsenden indischen Markt für elektrische Zweiräder deutlich ausbauen kann. Emkay Global Financial Services erwartet, dass der Marktanteil bis zum Geschäftsjahr 2028 von zuletzt 17 auf 26 Prozent steigt. Der neue E-Scooter "Konarc" soll dabei den Sprung aus dem Premiumsegment in den Massenmarkt schaffen. Nomura geht davon aus, dass sich dadurch der adressierbare Markt von Ather verdoppelt.

    Auch die Großinvestoren legen nach. Hero MotoCorp kaufte Ende August weitere 3,01 Prozent an Ather und stärkte damit seine Position beim Unternehmen. Gleichzeitig stieg die Aktie im August um mehr als 36 Prozent – der stärkste Monat seit dem Börsengang.

    Der Optimismus geht weit über die nächsten Monate hinaus. "Der Aktienkurs von Ather könnte sich in den nächsten drei bis vier Jahren sogar ausgehend vom aktuellen Niveau verdoppeln", zitiert Bloomberg Emkay-Analyst Chirag Jain. Kurzfristig ist die Rallye allerdings extrem heiß gelaufen. Technische Analysten warnen bereits vor möglichen Gewinnmitnahmen, sehen bislang aber noch keine klaren Signale für eine Trendwende.

    Damit ist Ather längst mehr als nur ein Indien-IPO. Die Aktie schlägt 2026 die bekanntesten Namen der globalen Elektrofahrzeugbranche, während BlackRock und Hero MotoCorp ihre Positionen ausbauen. Jetzt muss das Unternehmen zeigen, dass der Sprung in den Massenmarkt die Erwartungen rechtfertigt, die der Kurs bereits vorweggenommen hat.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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