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    Noratis AG vor Verkauf: Insolvenzverwalter will Portfolio verwerten

    Noratis AG vor tiefgreifendem Einschnitt: Der Insolvenzverwalter stoppt die Refinanzierung, setzt auf Portfolioverkauf – und bereitet das Delisting in Frankfurt vor.

    Noratis AG vor Verkauf: Insolvenzverwalter will Portfolio verwerten
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Der Insolvenzverwalter der Noratis AG hat am 1. September 2026 entschieden, die bisherigen Refinanzierungspläne aufzugeben.
    • Stattdessen soll das Bestandsportfolio der Noratis-Gruppe durch einen Verkauf verwertet werden.
    • Die Einbeziehung der Noratis-Aktien in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse wurde gekündigt.
    • Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate; spätestens zum 1. Dezember 2026 wird der Handel in Frankfurt eingestellt.
    • Bis zur Einstellung können Aktionäre die Aktien weiterhin im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handeln.
    • Nach dem Delisting werden die Aktien nicht mehr auf Veranlassung der Noratis AG an einer anderen Börse gehandelt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Noratis ist am 01.10.2026.


    Noratis

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    ISIN:DE000A2E4MK4WKN:A2E4MK
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