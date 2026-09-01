Noratis AG vor Verkauf: Insolvenzverwalter will Portfolio verwerten
Noratis AG vor tiefgreifendem Einschnitt: Der Insolvenzverwalter stoppt die Refinanzierung, setzt auf Portfolioverkauf – und bereitet das Delisting in Frankfurt vor.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Der Insolvenzverwalter der Noratis AG hat am 1. September 2026 entschieden, die bisherigen Refinanzierungspläne aufzugeben.
- Stattdessen soll das Bestandsportfolio der Noratis-Gruppe durch einen Verkauf verwertet werden.
- Die Einbeziehung der Noratis-Aktien in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse wurde gekündigt.
- Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate; spätestens zum 1. Dezember 2026 wird der Handel in Frankfurt eingestellt.
- Bis zur Einstellung können Aktionäre die Aktien weiterhin im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handeln.
- Nach dem Delisting werden die Aktien nicht mehr auf Veranlassung der Noratis AG an einer anderen Börse gehandelt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Noratis ist am 01.10.2026.
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