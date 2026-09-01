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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 01.09.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozonen-Inflation steigt im August auf 3,3 Prozent
    • Klingbeil warnt vor Streit über Steuerentlastungen
    • US-Industrie schwächt sich ab, bleibt aber im Wachstum
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 01.09.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP/Eurozone: Inflationsrate steigt wie erwartet deutlich auf 3,3 Prozent

    LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im August wegen hoher Energiepreise wie erwartet deutlich gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Im Juli hatte die Inflationsrate bei 2,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Anstieg der Rate auf 3,3 Prozent im Schnitt erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an.

    ROUNDUP: Klingbeil warnt vor 'Opposition in Regierung' bei Steuern

    ASHEVILLE/BERLIN - Unmittelbar vor dem Kabinettstermin für die geplante Einkommensteuerreform kommt in der schwarz-roten Koalition wieder Zwist über weitergehende Entlastungen auf. Das Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) hält die Pläne für nicht ausreichend, wie aus einem bekanntgewordenen Schreiben hervorgeht. Das Ressort machte aber klar, die Reform mitzutragen. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) reagierte mit Kritik auf das Schreiben. "Eine Opposition in der Regierung wird am Ende allen schaden", sagte der Vizekanzler am Rande eines G20-Ministertreffens in den USA.

    USA: ISM-Industriestimmung trübt sich unerwartet deutlich ein

    TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 1,0 Punkte auf 54,6 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 55,2 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit aber klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

    Bundesbank-Chef: Deutschland muss hart für Rating arbeiten

    ASHEVILLE - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht die Kreditwürdigkeit Deutschlands nicht in akuter Gefahr. Es gelte: "Wir müssen hart daran arbeiten, das Triple-A-Rating zu erhalten, und das wird sicher eine Herausforderung werden für die Bundesregierung", sagte Nagel am Rande eines G20-Treffens in Asheville in den USA. Die zuletzt wieder anziehende Wirtschaftswachstum mache ihn aber zuversichtlich.

    Italien: Inflationsrate steigt im August auf 3,2 Prozent

    ROM - In Italien ist die Inflationsrate im August gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 3,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte die Rate bei 2,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen noch stärkeren Anstieg der Inflationsrate erwartet und im Schnitt eine Teuerung von 3,4 Prozent prognostiziert.

    Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt auf 6,4 Prozent

    LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Juli stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine etwas geringere Rate von 6,3 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat Juni von 6,3 auf 6,4 Prozent nach oben revidiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Im Juli 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen.

    Details zu Öl-Deal zwischen USA und Venezuela veröffentlicht

    WASHINGTON - Die US-Regierung hat Details zu ihrem geplanten Öl-Abkommen mit Venezuela veröffentlicht. Eine zentrale Rolle soll dabei das Unternehmen North American Blue Energy Partners (NABEP) übernehmen, wie aus einer Mitteilung des Weißen Hauses am Montag hervorgeht.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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