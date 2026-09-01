Putin verspricht Peseschkian Russlands weitere Unterstützung
- Putin sichert Iran Russlands Unterstützung zu
- Russland liefert Iran benötigte Waren und Hilfe
- Putin lobt Irans Mut und beklagt Waffenstillstand
BISCHKEK (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian bei einem Treffen Russlands Unterstützung für das von den USA angegriffene Land zugesichert. "In dieser schwierigen Zeit versuchen wir, ihnen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen; wir haben darüber gesprochen und liefern die benötigten Waren", sagte Putin bei dem Gespräch in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Details nannte er nicht. Er verwies aber auch auf den humanitären Bereich; so würden in Russland fast 10.000 iranische Studenten ausgebildet, darunter viele angehende Ärzte.
Peseschkian dankte der russischen Regierung für ihre Unterstützung während des Kriegs sowie für ihre Hilfe bei den wirtschaftlichen Folgen der US-Sanktionen. "Die Beziehungen zwischen Iran und Russland sind aufrichtig und tief, und die Beziehungen beider Länder haben sich in allen Bereichen verbessert", sagte der Präsident laut der iranischen Staatsagentur Irna. Teheran und Moskau hatten dazu eine strategische Partnerschaft vereinbart.
Putin lobt Mut und Standhaftigkeit der iranischen Führung
Putin bat auch darum, dass Peseschkian Irans oberstem Führer Modschtaba Chamenei "unsere Grüße und Worte aufrichtiger Unterstützung" ausrichten möge. "Wie ich bereits mehrfach betont habe, stehen wir in Russland solidarisch an der Seite des iranischen Volkes", sagte Putin. "Wir bewundern ihren Mut und ihre Standhaftigkeit im Kampf für ihre nationalen Interessen", sagte Putin. Zugleich beklagte er die Brüchigkeit des zuletzt vereinbarten Waffenstillstands.
"Trotz der militärisch-politischen Lage halten wir die Dynamik der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie der Zusammenarbeit aus dem vergangenen Jahr aufrecht", sagte Putin. Zwischen beiden Ländern gebe es eine Regierungskommission, die regelmäßig tage.
Putin und Peseschkian nahmen in Bischkek am Gipfel der china- und russlandfreundlichen Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teil. Die SCO setzt sich unter Abkehr vom Westen für die Kooperation der Staaten des Globalen Südens und Ostens ein.
Die Ukraine wirft Moskau und Teheran vor, sich gegenseitig in ihren Kriegen zu unterstützen. Putin hatte in seinem Angriffskrieg iranische Drohnen erhalten; Teheran wiederum soll Satellitendaten für Angriffe im Nahen Osten von Moskau erhalten haben. Keine der Seiten hat diese Form der militärischen Hilfe bestätigt./mau/DP/jha
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Bärische Aspekte (Wartechancen):
- Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist.
- Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein.
- Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu.
- Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion.
- Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.
Der Ölpreis steigt trotz 'Alternativen', weil die Alternativen nicht die Knappheit beseitigen, sondern nur die Routen verändern. Die Aktienmärkte reagieren kaum, weil sie nicht mehr die Realwirtschaft abbilden, sondern die Illusion von unendlichem Wachstum.
Die KI-Blase ist nicht das Problem. Sie ist das Symptom eines Systems, das keine Substanz mehr hat.
Deine Fragen sind genau die richtigen. Die Antwort wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Die Atome gewinnen – und die Diskrepanz ist der Beweis.
Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.
- Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ?
- Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen
- Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises
- Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?
Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:
- KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen
- KI kostet mehr Jobs als sie schafft
- Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden
- Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft
- Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können
- Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff)
- Dubiose Zirkelfinanzierungen
- Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft
- Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen
- Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur
Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.
Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite