🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Putin verspricht Peseschkian Russlands weitere Unterstützung

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin sichert Iran Russlands Unterstützung zu
    • Russland liefert Iran benötigte Waren und Hilfe
    • Putin lobt Irans Mut und beklagt Waffenstillstand
    Putin verspricht Peseschkian Russlands weitere Unterstützung
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BISCHKEK (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian bei einem Treffen Russlands Unterstützung für das von den USA angegriffene Land zugesichert. "In dieser schwierigen Zeit versuchen wir, ihnen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen; wir haben darüber gesprochen und liefern die benötigten Waren", sagte Putin bei dem Gespräch in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Details nannte er nicht. Er verwies aber auch auf den humanitären Bereich; so würden in Russland fast 10.000 iranische Studenten ausgebildet, darunter viele angehende Ärzte.

    Peseschkian dankte der russischen Regierung für ihre Unterstützung während des Kriegs sowie für ihre Hilfe bei den wirtschaftlichen Folgen der US-Sanktionen. "Die Beziehungen zwischen Iran und Russland sind aufrichtig und tief, und die Beziehungen beider Länder haben sich in allen Bereichen verbessert", sagte der Präsident laut der iranischen Staatsagentur Irna. Teheran und Moskau hatten dazu eine strategische Partnerschaft vereinbart.

    Putin lobt Mut und Standhaftigkeit der iranischen Führung

    Putin bat auch darum, dass Peseschkian Irans oberstem Führer Modschtaba Chamenei "unsere Grüße und Worte aufrichtiger Unterstützung" ausrichten möge. "Wie ich bereits mehrfach betont habe, stehen wir in Russland solidarisch an der Seite des iranischen Volkes", sagte Putin. "Wir bewundern ihren Mut und ihre Standhaftigkeit im Kampf für ihre nationalen Interessen", sagte Putin. Zugleich beklagte er die Brüchigkeit des zuletzt vereinbarten Waffenstillstands.

    "Trotz der militärisch-politischen Lage halten wir die Dynamik der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie der Zusammenarbeit aus dem vergangenen Jahr aufrecht", sagte Putin. Zwischen beiden Ländern gebe es eine Regierungskommission, die regelmäßig tage.

    Putin und Peseschkian nahmen in Bischkek am Gipfel der china- und russlandfreundlichen Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teil. Die SCO setzt sich unter Abkehr vom Westen für die Kooperation der Staaten des Globalen Südens und Ostens ein.

    Die Ukraine wirft Moskau und Teheran vor, sich gegenseitig in ihren Kriegen zu unterstützen. Putin hatte in seinem Angriffskrieg iranische Drohnen erhalten; Teheran wiederum soll Satellitendaten für Angriffe im Nahen Osten von Moskau erhalten haben. Keine der Seiten hat diese Form der militärischen Hilfe bestätigt./mau/DP/jha





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Putin verspricht Peseschkian Russlands weitere Unterstützung Kremlchef Wladimir Putin hat dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian bei einem Treffen Russlands Unterstützung für das von den USA angegriffene Land zugesichert. "In dieser schwierigen Zeit versuchen wir, ihnen die notwendige Hilfe zukommen zu …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     