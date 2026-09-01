JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Reifenhersteller von höheren Margen in Europa und Asien als in Nordamerika berichtet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Potenzial liege vor allem in einer besseren Profitabilität im Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen in Europa und Nordamerika./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 71,16EUR auf Tradegate (01. September 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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