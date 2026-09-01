Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.361,55USD pro Feinunze und notiert damit -1,94 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,89USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,46 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 92,66USD und verzeichnet ein Plus von +2,12 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 88,16USD und verzeichnet ein Plus von +2,15 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.316,00 USD -3,27 % Platin 1.768,00 USD -1,31 % Kupfer London Rolling 14.219,33 USD -0,23 % Aluminium 3.254,58 PKT +1,50 % Erdgas 2,892 USD -1,34 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -3,27 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.09.26, 17:29 Uhr.