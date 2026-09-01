Termine am 2. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 2. September

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: DIW, Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose

DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin

DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf

09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26) U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson

IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow °



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