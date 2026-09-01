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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 2. September 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen: Bayer, HPE, Broadcom und Snowflake
    • Konjunkturdaten: BIP, Arbeitsmarkt und US-Aufträge
    • Weitere Termine: DIW, IFA und Bankentagung
    TAGESVORSCHAU - Termine am 2. September 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 2. September

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    15:30 DEU: Bayer, Crop Science Investor Event
    22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen
    22:15 USA: Broadcom, Q3-Zahlen

    USA: Snowflake, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 03:30 AUS: BIP Q2/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/26
    12:00 IRL: Arbeitslosenquote 8/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/26
    15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/26
    20:00 USA: Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: DIW, Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose

    DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin

    DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf

    09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26) U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson

    IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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