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    EU-Treffen

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    Ukraine erhält keine Zusagen für Patriot-Raketen

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine neuen Patriot-Zusagen beim Treffen in Irland
    • Kallas kündigt weitere Bemühungen um Raketen an
    • Ukraine braucht rund 300 Abfangraketen im Winter
    EU-Treffen - Ukraine erhält keine Zusagen für Patriot-Raketen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WICKLOW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat bei einem EU-Verteidigungsministertreffen in Irland keine neuen Zusagen für die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen zum Schutz vor russischen Angriffen bekommen. Es habe Appelle und Gespräche gegeben, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach dem Ende der Beratungen in der Grafschaft Wicklow. Leider sei ein konkreter Erfolg aber ausgeblieben. Die Bemühungen würden fortgesetzt.

    Kallas hatte zu Beginn der Beratungen am Montagmorgen gesagt, man wisse, dass einige EU-Länder über Abfangraketen verfügten, deren Nutzungsdauer bald ablaufe. Es wäre deshalb gut, diese der Ukraine zu überlassen, die sie zum Schutz ihrer Bevölkerung einsetzen könne.

    Welche EU-Länder Abfangraketen abgeben könnten, sagte Kallas nicht. Nach Angaben von Diplomaten soll es vor allem um Griechenland und Spanien gehen.

    Die Ukraine hatte ihren aktuellen Bedarf an Abfangraketen zuletzt mit rund 300 Stück angegeben. Ein länger anhaltender Mangel könnte besonders mit Blick auf russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Winter problematisch werden./aha/DP/jha






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