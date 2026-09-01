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    ROUNDUP

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    Schwedische Firma kauft Traditionsmarken Uhlsport und Kempa

    Für Sie zusammengefasst
    • New Wave Group übernimmt Uhlsport vollständig
    • Uhlsport bleibt mit Sitz und Marken eigenständig
    • Übernahme soll bis Anfang Oktober abgeschlossen sein
    ROUNDUP - Schwedische Firma kauft Traditionsmarken Uhlsport und Kempa
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BALINGEN (dpa-AFX) - Der börsennotierte schwedische Textilkonzern New Wave Group kauft den traditionsreichen Sportartikelhersteller Uhlsport aus Balingen. Eine Erklärung zur Übernahme von 100 Prozent der Aktien habe man unterzeichnet, die Transaktion solle bis Anfang Oktober abgewickelt werden, teilte die New Wave Group mit. Die Uhlsport GmbH verkündete, man werde durch die Übernahme Teil einer internationalen Unternehmensgruppe.

    Die Firma im Zollernalbkreis wurde 1948 als Spezialist für Lederstollen gegründet und vertreibt unter den Marken "Uhlsport" und "Kempa" Bekleidung, Accessoires und Ausrüstung für Teamsportarten, insbesondere für Fußball und Handball. Mit Zentrallagern in Balingen und Bisingen sowie Tochtergesellschaften in Frankreich, Schweden und Spanien verkauft das Unternehmen laut New Wave Group seine Produkte an Kunden in ganz Europa und weltweit. Im vergangenen Jahr habe Uhlsport einen Umsatz von rund 67 Millionen Euro gemacht und dabei einen geringfügigen Verlust verzeichnet.

    Uhlsport bleibt eigenständig

    Die New Wave Group - die über die Sportmarke Craft Vereinbarungen mit rund 5.000 Vereinen in ganz Europa habe - wolle Uhlsports starke und langjährige Beziehungen zu Vereinen, Nationalmannschaften und Verbänden nutzen, um ein noch breiteres Sortiment von Bällen, Schienbeinschonern und Torwarthandschuhen anbieten zu können.

    Die Uhlsport GmbH werde ihre Eigenständigkeit innerhalb der New Wave Group sowie den Hauptsitz in Balingen behalten, teilte die Firma mit. Auch das Management mit Geschäftsführerin Melanie Steinhilber werde unverändert im Unternehmen bleiben und die beiden Marken Uhlsport und Kempa eigenständig weiterführen. Die Übernahme sei eine große Chance für die Uhlsport GmbH, so Steinhilber.

    Für die 157 Beschäftigten am Balinger Hauptsitz sind die Folgen zunächst unklar. Bis zum ersten Oktober laufe eine Übergangsphase, in der man gemeinsam mit der New Wave Group die zukünftigen Strukturen und Prozesse betrachte, sagte eine Uhlsport-Sprecherin auf Anfrage. Zu möglichen personellen Auswirkungen könne man daher jetzt noch keine belastbaren Aussagen machen. Weltweit beschäftige die Uhlsport GmbH derzeit 224 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 193 in Deutschland.

    Der langjährige Uhlsport-Gesellschafter Günter Daiss sagte: "Ich gebe das Unternehmen in gute Hände und schaffe damit bewusst den Raum für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung"./mxx/DP/jha







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