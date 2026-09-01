Bundesregierung
Russland steckt hinter Sprengstoff-Drohne
Für Sie zusammengefasst
- Drohnenanschlag mit Sprengstoff auf Leipzig/Halle
- Bundesregierung sieht russischen Auftrag dahinter
- Polizei und Nachrichtendienste stützen den Verdacht
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Der misslungene Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle ist nach Erkenntnissen der Bundesregierung in russischem Auftrag verübt worden. Das sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und begründete dies mit polizeilichen Ermittlungsergebnissen, Tatmustern und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen./abc/DP/jha
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