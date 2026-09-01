Der Abwärtstrend bei Adyen Parts Sociales hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -3,44 % zu Buche, die Aktie notiert bei 1.012,80€. Der Kursrückgang der Adyen Parts Sociales Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,44 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Adyen Parts Sociales nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +11,76 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Adyen Parts Sociales einen Rückgang von -23,98 %.

Während Adyen Parts Sociales deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,58 %.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,45 % 1 Monat +19,10 % 3 Monate +11,76 % 1 Jahr -27,08 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Stand: 01.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,04 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im Eurozone 50.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1233 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten die Ergebnisse des ersten Halbjahrs gestanden sowie die jüngsten Trends, schrieb Hannes Leitner am Dienstag nach einer …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Adyen Parts Sociales?

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,43 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,24 %.

Lohnt sich ein Investment in die Adyen Parts Sociales Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Adyen Parts Sociales Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Adyen Parts Sociales Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.