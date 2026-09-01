ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax geht mit Verlusten in schwachen September
- Ölpreisanstieg und Inflationssorgen belasten den Dax
- Der Dax fällt um 1,1 Prozent auf 25.970 Punkte
- MDax verliert wegen Rüstungswerten 1,68 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ölpreisanstieg und zunehmende Inflationssorgen haben auch zum Start in den neuen Börsenmonat September den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax verlor am Dienstag weitere 1,1 Prozent und schloss bei 25.970,11 Punkte. Zuletzt war er vor gut einer Woche unter die Marke von 26.000 Zählern gefallen. Der September gilt historisch betrachtet als ein schwacher Börsenmonat.
Damit setzt sich die bereits zu Wochenanfang begonnene Korrektur fort, und der Dax-Rekord vom Freitag bei 26.618 Zählern rückte noch ein Stück weiter in die Ferne.
"Nach der jüngsten Rekordjagd sind die Anleger zwischen hohen Bewertungen und veränderten Zinsperspektiven auf der Suche nach einem neuen Gleichgewicht", umschrieb Marktanalyst Timo Emden von CapTrader das Marktgeschehen. Eine Mischung aus geopolitischen Risiken, geldpolitischen Fragezeichen und neuen Ölpreisspitzen "zwingt Investoren zum Abstieg, um wieder festen Tritt zu fassen."
Hohe Kursverluste insbesondere von Rüstungswerten wie Renk , TKMS und Hensoldt drückten den MDax noch stärker ins Minus als den Dax. Der Index der mittelgroßen Unternehmen büßte 1,68 Prozent auf 32.173,26 Punkte ein.
Angesichts schon hoher Bewertungen haben die Börsen mit den weiter anziehenden Ölpreisen zu kämpfen. Am Montag zogen diese bereits kräftig an, nachdem die Situation nach gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran wieder eskaliert war. Am Dienstag legten die Ölpreise noch etwas weiter zu, angeschoben auch durch das knappe Angebot bei Diesel infolge der Angriffe auf die russische Ölindustrie im Krieg mit der Ukraine.
Hinzu kommen hohe Anleihezinsen als Belastung für die Börsen. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher. Und seit entsprechenden Hinweisen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom Freitag gehen die Märkte auch von einer Leitzinserhöhung in den USA im September aus.
Auf Unternehmensseite im Dax näherten sich Symrise mit zeitweise deutlichen Gewinnen ihrem Jahreshoch. Hier sorgte zunächst eine Kaufempfehlung von Jefferies für gute Stimmung. Zudem verkauft der Aromen- und Duftstoffhersteller sein US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen an die Beteiligungsgesellschaft Mutares .
Kommentare von Analysten bewegten die Kurse. So kletterten die Papiere des Pharma- und Technologiekonzerns Merck nach einer Kaufempfehlung der Großbank HSBC als einer der besten Dax-Werte um 0,5 Prozent nach oben.
GFT Technologies erreichten nach einem positiven Kommentar der Berenberg Bank den höchsten Stand seit Sommer 2024 und gewannen an der SDax -Spitze 3,8 Prozent.
Treiber für Hugo Boss war die Nachricht, wonach Großaktionär Frasers seine Beteiligung auf mehr als 50 Prozent aufstocken will. Die Anteile am Modehändler schlossen mit einem Prozent Aufschlag.
Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs durch den IT-Dienstleister Cancom ließ den Kurs um 2,3 Prozent anziehen. Papiere des Rüstungsunternehmens OHB büßten 8,7 Prozent ein, hier sprachen Händler von einer überdurchschnittlich hohen Bewertung der Aktien.
Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Dienstag um 0,8 Prozent auf 6.368,98 Punkte nach. Außerhalb der Eurozone verzeichnete London leichte Verluste, während es in Zürich leicht nach oben ging. In New York zeigten sich der Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Handelsschluss schwächer./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 22,55 auf Tradegate (01. September 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +51,68 %/+57,10 % bedeutet.
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Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe