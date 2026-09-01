Wadephul
Russisches Generalkonsulat in Bonn muss schließen
Für Sie zusammengefasst
- Konsulat in Bonn schließt am 18. September
- Vertrag für das Russische Haus wird gekündigt
- Reaktion auf mutmaßlichen Drohnenanschlag in Leipzig
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Zudem werde der Vertrag für das Russische Haus in Berlin gekündigt, sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU). Unter anderem mit diesen Konsequenzen reagiere man auf den Russland zugeschriebenen versuchten Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle./abc/DP/jha
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