Aktien Europa Schluss
EuroStoxx sinkt - Ölpreisanstieg schürt Inflationsängste
Für Sie zusammengefasst
- EuroStoxx 50 weitet seine Wochenverluste aus
- Iran-Krieg und Ölpreise schüren Inflationsängste
- SMI steigt während der FTSE 100 nachgibt
Foto: Greg Montani - Pexels
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. Die erneute Zuspitzung der Lage im Iran-Krieg und wieder gestiegene Ölpreise verunsicherten, hieß es. Dies schüre bei den Anlegern Inflationsängste und Sorgen vor steigenden Zinsen.
Der EuroStoxx verlor 0,80 Prozent auf 6.368,98 Punkte und erreichte das Niveau von Anfang August. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,34 Prozent auf 14.334,79 Punkte zu. Der britische FTSE 100 schloss nach dem Feiertag zu Wochenbeginn 0,32 Prozent niedriger bei 10.789,28 Zählern./la/he
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