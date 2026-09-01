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    2.500 Unternehmen setzen sich gemeinsam für Demokratie ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 2.500 Unternehmen werben für Weltoffenheit
    • Bündnis fordert mehr Zuwanderung von Fachkräften
    • Wirtschaft stärkt Demokratie und grenzt sich ab
    2.500 Unternehmen setzen sich gemeinsam für Demokratie ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Rund 2.500 Unternehmen haben sich zum Verein "Wirtschaft für ein weltoffenes Deutschland" zusammengeschlossen. "Weltoffenheit und Demokratieförderung sind keine Kostenfaktoren, sondern Investitionen in die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen", sagte Vereins-Vorständin Sylvia Pfefferkorn. Nicht nur Start-ups und Mittelständler engagieren sich. Auch Konzerne oder ihre Tochterunternehmen sind dabei, etwa Volkswagen und Infineon .

    "Jedes verantwortungsbewusste Unternehmen muss sich die Frage stellen, ob es einem stabilen und menschenfreundlichen Wertegerüst folgen will", schreibt der Verein auf seiner Website. Neutralität sei Teil des Problems. Deshalb will das Bündnis nach eigenen Angaben bei Politikern und in den Medien für Demokratie, ein starkes, friedliches Europa und Diversität eintreten.

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    Deutsche Wirtschaft brauche zugewanderte Fachkräfte

    Besonders deutlich positioniert sich der Verein zur Einwanderungspolitik. Die deutsche Wirtschaft brauche zugewanderte Fachkräfte, die langfristig Teil der Gesellschaft bleiben. Aktuell sei Deutschland als Einwanderungsland nicht attraktiv genug; das gelte insbesondere für Wissenschaftler. Es gebe Menschen, "die Sorge haben, ihre Kinder auf den Schulweg zu schicken, von denen wir aber gerne wollen, dass sie bei uns arbeiten", sagt Vorständin Bärbel Boy.

    Im Kampf für mehr Weltoffenheit sieht sich das Bündnis im Konflikt mit der AfD. Was in den Wahlprogrammen der Partei stehe, schade der EU sowie der Freiheit von Wissenschaft und Medien.

    Betriebe erreichen die Menschen, Medien und NGOs oft nicht

    Vorständin Boy sagt, Unternehmer seien besonders fähig, demokratische Werte in der Belegschaft zu stärken. Da sie "noch Zugang zu Gruppen haben, zu denen wir oftmals über andere Kanäle gar keinen Zugang mehr finden".

    Der Verband begründet sein Engagement unter anderem mit dem Edelman Trust Barometer 2026: 74 Prozent der Arbeitnehmer vertrauen demnach ihrem Arbeitgeber. Der Wirtschaft insgesamt (48 Prozent) und den Medien (46) vertraute nur knapp die Hälfte der Befragten, der Regierung (42) und NGOs (41) noch weniger. Die Studie befragte 1.200 Menschen in Deutschland und ist nach eigenen Angaben repräsentativ./tia/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 55,88 auf Tradegate (01. September 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +15,42 %/+83,95 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche Erholung auf 90–100 Euro trotz negativer Fundamentaldaten: sinkende Gewinne je Aktie, nachlassendes China-Geschäft, hohe deutsche Kosten sowie Defizite bei Batterien und Digitalisierung belasten. Ein Werktransfer nach Niedersachsen könnte Kosten senken, aber Umsatz kosten. Niedersachsen und Porsche SE werden wegen ihrer Dividendenorientierung und ihres Einflusses kritisch gesehen; eine Dividendenkürzung gilt als möglicher Sanierungsbeitrag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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