Horizon Petroleum erreicht bei der Aufwältigung der Bohrung Lachowice 7 einen entscheidenden Meilenstein.

Calgary, Alberta / 1. September 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. („Horizon“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: HPL; FRA: HPM; Tradegate: HPM) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige polnische Tochtergesellschaft Energia Karpaty Zachodnie sp.z.o.o. („EKZ“) im Nachgang zu der Pressemitteilung vom 12. August 2026 die Fräs- und Bergungsarbeiten der Bohrung Lachowice 7 („L7“) im Süden von Polen erfolgreich abgeschlossen hat.

Der ursprüngliche Bohrlochpacker und die dazugehörige Komplettierungsausrüstung wurden erfolgreich aus dem Bohrloch entfernt, was einen entscheidenden Meilenstein im Aufwältigungsprogramm darstellt. Das Unternehmen bereitet sich nun darauf vor, die Neuperforation, die Säurestimulation und die Produktionsprüfung des natürlich zerklüfteten Karbonat-Reservoirs aus dem Oberen Devon durchzuführen.

Die Fräs- und Bergungsarbeiten dauerten länger als ursprünglich erwartet, da sich der im Bohrloch befindliche Packer langsamer als erwartet fräsen ließ und bei dessen Bergung Erdgas in das Bohrloch eindrang. Mehr als 200 m³ Komplettierungsflüssigkeit gingen in die Formation verloren, während zugleich Erdgas in das Bohrloch eindrang, das jedoch sicher unter Kontrolle gebracht und beseitigt wurde.

Die Flüssigkeitsverluste liefern einen vielversprechenden Hinweis darauf, dass die bestehenden Perforationen im devonischen Reservoir weiterhin offen sind. Der damit verbundene Gaseintritt erforderte zusätzliche Maßnahmen zur Bohrlochkontrolle und trug zur verlängerten Dauer des Bergungsvorgangs bei. Die gesamte Bohrlochausrüstung wurde inzwischen sicher geborgen, und es traten keine weiteren Gaseinbrüche auf.

Das Bohrloch Lachowice 7 wies früher bereits ein erhebliches Förderpotenzial auf. Bei Tests durch frühere Betreiber erreichte das Bohrloch Förderraten von bis zu 8,9 Mio. Kubikfuß pro Tag (MMcf/d), einschließlich einer kontinuierlichen Förderphase von ca. 3,0 MMcf/d über zwei Wochen. Das bevorstehende Programm mit Neuperforation, Stimulation und Produktionstests ist darauf ausgelegt, die Förderleistung des Reservoirs wiederherzustellen und die derzeitige nachhaltige Produktionskapazität des Bohrlochs zu bewerten.