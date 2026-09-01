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    Besonders beachtet!

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    Apple Aktie legt zu - 01.09.2026

    Kursbewegung von +3,13 % bei Apple am 01.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Apple Aktie legt zu - 01.09.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

    Apple Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Die Apple Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,13 % auf 281,30 zulegen. Das sind +8,53  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apple Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 281,30, mit einem Plus von +3,13 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Apple Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,43 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Apple Aktie damit um +5,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,90 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +17,35 % gewonnen.

    Während Apple heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,08 %.

    Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,92 %
    1 Monat +5,90 %
    3 Monate +2,43 %
    1 Jahr +37,63 %
    Stand: 01.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,10 Bil.EUR € wert.

    Börsen im Rückwärtsgang: DAX & TecDAX schwach – US-Indizes halten besser


    Rote Vorzeichen prägen heute das Bild an den Börsen: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Leitbarometer vergleichsweise stabil.

    DAX, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Börsenstart USA - 01.09. - US Tech 100 schwach -1,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Apple

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,83 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,92 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,09 %.

    Apple Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    +2,95 %
    +6,53 %
    +5,41 %
    +3,10 %
    +37,82 %
    +56,70 %
    +109,94 %
    +1.043,04 %
    +11.008,47 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
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