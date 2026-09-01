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    Estland

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    Russland ist Bedrohung für ganz Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Leipzig zeigt Russlands Bedrohung für Europa
    • Estland wertet den Angriff als russische Drohung
    • Baltische Staaten fordern mehr Hilfe für die Ukraine
    Estland - Russland ist Bedrohung für ganz Europa
    Foto: Siarhei - 356130783

    TALLINN (dpa-AFX) - Der gescheiterte Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen zeigt nach Ansicht der estnischen Regierung, dass Russland eine Bedrohung für ganz Europa darstellt. "Dies bestätigt einmal mehr, dass Russland bereit ist, Attacken mit möglichen Opfern auf europäischem Boden und weit jenseits seiner Grenzen durchzuführen", teilte Außenminister Margus Tshakna in Tallinn mit. Der Vorfall sei Teil eines umfassenderen Musters russischer Provokationen, die darauf abzielen, den Westen einzuschüchtern und ihn dazu zu zwingen, die Unterstützung für die Ukraine zurückzuziehen.

    Regierungschef Kristen Michal schrieb auf der Plattform X: "Wir verurteilen diesen rücksichtslosen Akt aufs Schärfste. Russland hat seine hybriden Angriffe in Europa auf ein neues und gefährliches Niveau gehoben". Estland unterstütze alle von Deutschland ergriffenen Gegenmaßnahmen und sei bereit, gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen. Die Antwort müsse mehr Unterstützung für die Ukraine und mehr Druck auf Russland sein, betonte er.

    Die Regierungen der beiden anderen Baltenstaaten Lettland und Litauen äußerten sich ähnlich und bekundeten ihre Solidarität mit Deutschland. Zuvor hatten Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) Russland verantwortlich gemacht für den Drohnenvorfall und Strafmaßnahmen angekündigt./awe/DP/he






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