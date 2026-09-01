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    Besonders beachtet!

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    GEA Group Aktie weiter im Abwärtstrend - -3,58 % - 01.09.2026

    Die GEA Group Aktie notiert am 01.09.2026 mit -3,58 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - GEA Group Aktie weiter im Abwärtstrend - -3,58 % - 01.09.2026
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    GEA Group ist ein führender Maschinen- und Anlagenbauer für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kernprodukte sind Prozessanlagen, Separatoren, Wärmetauscher und Verpackungstechnik. Starke Marktstellung in Prozesstechnik und Food Processing. Wichtige Wettbewerber: Alfa Laval, Tetra Pak, Krones, SPX Flow. USP: hohe Prozesskompetenz, Energieeffizienz, Hygienestandards und breite Branchenabdeckung.

    GEA Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Rote Vorzeichen bei GEA Group: Der Kurs rutscht um -3,58 % auf 64,58 ab. Die Talfahrt der GEA Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,58, mit einem Minus von -3,58 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von GEA Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,17 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die GEA Group Aktie damit um -4,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GEA Group einen Anstieg von +15,72 %.

    Zum Vergleich: Der DAX notiert heute lediglich -1,23 % im Plus-Minus-Bereich. GEA Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    GEA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,60 %
    1 Monat +8,42 %
    3 Monate +21,17 %
    1 Jahr +7,37 %
    Stand: 01.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur GEA Group Aktie

    Es gibt 163 Mio. GEA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,50 Mrd.EUR € wert.

    GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26


    Im August `26 haben 12 Analysten die GEA Group Aktie eingestuft.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alfa Laval, Andritz und Co.

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,58 %. Andritz notiert im Plus, mit +0,96 %. KRONES notiert im Minus, mit -1,99 %.

    GEA Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der GEA Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur GEA Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    GEA Group

    -2,69 %
    -3,73 %
    +7,03 %
    +21,18 %
    +7,03 %
    +83,07 %
    +70,44 %
    +39,19 %
    +75,92 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
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    Markt Bote
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