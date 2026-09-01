Börsen Update USA - 01.09. - US Tech 100 schwach -1,26 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:54) bei 52.767,70 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: Apple +2,87 %, Chevron Corporation +2,18 %, Amgen +2,13 %, Johnson & Johnson +1,90 %, Nike (B) -2,05 %

Flop-Werte: Caterpillar -2,49 %, The Home Depot -2,45 %, Sherwin-Williams -2,30 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.094,96 PKT und fällt um -1,26 %.

Top-Werte: Apple +2,87 %, Meta Platforms (A) +2,37 %, Amgen +2,13 %, Gilead Sciences +2,04 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,00 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -8,44 %, Cadence Design Systems -6,67 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -6,56 %, Old Dominion Freight Line -5,94 %, Palo Alto Networks -5,87 %

Der US 500 steht aktuell (19:59:55) bei 7.630,36 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: Moderna +7,39 %, The Mosaic +4,19 %, GoDaddy Registered (A) +4,17 %, ConocoPhillips +3,49 %, Dollar General Corporation +3,46 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -8,44 %, Cadence Design Systems -6,67 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -6,56 %, Old Dominion Freight Line -5,94 %, Coinbase -5,91 %