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    Marktgeflüster

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    Wie Zinsen, Gold, Ölpreis und die KI-Blase zusammen hängen!

    Denn die extremen KI-Investitionen der US-Tech-Firmen sind Schulden, die in Konkurrenz zu den Schulden der Staaten treten

    Der Ölpreis steigt weiter, die auch dadurch steigenden Zinsen machen Geld teurer, und Gold fällt, weil die Zinsen steigen, und die Zinsen steigen auch wegen der KI-Blase! Denn die extremen KI-Investitionen der US-Tech-Firmen sind Schulden, die in Konkurrenz zu den Schulden der Staaten treten  - immer mehr Angebot an Schulden trifft also auf eine stagnierende Nachfrage potentieller Finanzierer dieser Schulden. Das schiebt die Zinsen nach oben - was dann wiederum die KI-Blase gefährdet, denn die Kredite werden immer teurer, während der große Durchbruch, mit KI-Modellen wirklich Geld zu verdienen, einfach nicht eintreten will. Dennoch: allzu starke Rücksetzer bei Gold bleiben kaufenswert - denn die Politik wird in Panik geraten und mit Panik-Maßnahmen reagieren..

    Das Video "Wie Zinsen, Gold, Ölpreis und die KI-Blase zusammen hängen!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Wie Zinsen, Gold, Ölpreis und die KI-Blase zusammen hängen! Der Ölpreis steigt weiter, die auch dadurch steigenden Zinsen machen Geld teurer, und Gold fällt, weil die Zinsen steigen, und die Zinsen steigen auch wegen der KI-Blase!

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