Der Ölpreis steigt weiter, die auch dadurch steigenden Zinsen machen Geld teurer, und Gold fällt, weil die Zinsen steigen, und die Zinsen steigen auch wegen der KI-Blase! Denn die extremen KI-Investitionen der US-Tech-Firmen sind Schulden, die in Konkurrenz zu den Schulden der Staaten treten - immer mehr Angebot an Schulden trifft also auf eine stagnierende Nachfrage potentieller Finanzierer dieser Schulden. Das schiebt die Zinsen nach oben - was dann wiederum die KI-Blase gefährdet, denn die Kredite werden immer teurer, während der große Durchbruch, mit KI-Modellen wirklich Geld zu verdienen, einfach nicht eintreten will. Dennoch: allzu starke Rücksetzer bei Gold bleiben kaufenswert - denn die Politik wird in Panik geraten und mit Panik-Maßnahmen reagieren..

Das Video "Wie Zinsen, Gold, Ölpreis und die KI-Blase zusammen hängen!" sehen Sie hier..