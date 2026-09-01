Marktgeflüster
Wie Zinsen, Gold, Ölpreis und die KI-Blase zusammen hängen!
Denn die extremen KI-Investitionen der US-Tech-Firmen sind Schulden, die in Konkurrenz zu den Schulden der Staaten treten
Der Ölpreis steigt weiter, die auch dadurch steigenden Zinsen machen Geld teurer, und Gold fällt, weil die Zinsen steigen, und die Zinsen steigen auch wegen der KI-Blase! Denn die extremen KI-Investitionen der US-Tech-Firmen sind Schulden, die in Konkurrenz zu den Schulden der Staaten treten - immer mehr Angebot an Schulden trifft also auf eine stagnierende Nachfrage potentieller Finanzierer dieser Schulden. Das schiebt die Zinsen nach oben - was dann wiederum die KI-Blase gefährdet, denn die Kredite werden immer teurer, während der große Durchbruch, mit KI-Modellen wirklich Geld zu verdienen, einfach nicht eintreten will. Dennoch: allzu starke Rücksetzer bei Gold bleiben kaufenswert - denn die Politik wird in Panik geraten und mit Panik-Maßnahmen reagieren..
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