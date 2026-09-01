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    Aktien New York

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    Ölpreisanstieg und Zinssorgen belasten insbesondere Tech-Werte

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen wegen Inflation und Ölpreis unter Druck
    • Nasdaq 100 verliert 1,3 Prozent, Dow 0,8 Prozent
    • Iran-Angriffe verschärfen Ölrisiken und belasten Aktien
    Aktien New York - Ölpreisanstieg und Zinssorgen belasten insbesondere Tech-Werte
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten.

    Der Auswahlindex für Tech-Werte Nasdaq 100 fiel um 1,3 Prozent auf 29.070 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,7 Prozent auf 7.632 Punkte nach unten.

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    Der Dow Jones Industrial sank um 0,8 Prozent auf 52.756 Punkte. Der Leitindex hatte bereits zu Wochenbeginn Federn gelassen, während der Nasdaq 100 leicht im Plus geschlossen hatte.

    "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.

    Für einen weiteren Schub beim Ölpreis sorgte zuletzt die Nachricht, dass das US-Militär nach eigenen Angaben neue Angriffe gegen den Iran gestartet hat. Die Angriffe seien eine Reaktion auf die jüngsten Angriffsversuche der iranischen Revolutionsgarden gegen die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus und gegen in der Region stationierte US-Soldaten, hieß es von dem für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom.

    Derweil rückt der zum Wochenschluss anstehende Arbeitsbericht bereits in den Blick der Anleger. Unerwartet starke Jobdaten für August könnten vom Markt als schlechte Nachricht interpretiert werden, da sie die Erwartungen einer Zinserhöhung verstärken könnten, schrieb Analyst Chris Larkin von der Handelsplattform E*Trade.

    Unter den Einzelwerten schnellten die Aktien von Fervo Energy um fast 28 Prozent in die Höhe. Das Wall Street Journal hatte von einer Stromliefer-Vereinbarung mit der Alphabet-Tochter Google berichtet.

    Die US-Hinterlegungsscheine von Nio sanken um knapp sechs Prozent. Der chinesische Elektroauto-Hersteller hatte für August weitgehend unveränderte Fahrzeugauslieferungen gegenüber dem Vormonat vermeldet.

    Für die Aktien von S&P Global ging es um gut drei Prozent nach oben. Der Finanzdienstleistungs- und Informationskonzern erwäge die Ausgliederung seiner Flaggschiff-Daten- und Forschungsplattform Capital IQ Pro, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Dieser Schritt könnte zur Gründung eines eigenständigen Unternehmens mit einem Wert von mehreren Milliarden US-Dollar führen.

    Die Anteilscheine von GoPro knüpfen an ihre Vortagesrally an und notierten erstmals seit Anfang Juni wieder über der Marke von 1 Dollar. Zuletzt stand ein Plus von fast 39 Prozent zu Buche. Der Hersteller von Actionkameras beschloss eine endgültige Fusionsvereinbarung mit dem nicht börsennotierten Optik- und Photonik-Unternehmen Starman Optical./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 288,6 auf Tradegate (01. September 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +31,64 %/+54,57 % bedeutet.





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