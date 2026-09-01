Hugo Boss beendet Aktienrückkaufprogramm – das steckt dahinter
HUGO BOSS stoppt sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm vorerst – ausgelöst durch die Expansionspläne der Frasers Group und neue Spannungen im Aufsichtsrat.
Foto: Cerib - stock.adobe.com
- Der Vorstand der HUGO BOSS AG beendet das am 24. August 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm mit Ablauf des 8. September 2026 bis auf Weiteres.
- Vom 24. August bis einschließlich 1. September 2026 kaufte HUGO BOSS insgesamt 124.044 eigene Aktien zurück.
- Der Gesamtwert der Rückkäufe belief sich auf rund 4,8 Mio. Euro.
- Anlass für die Beendigung ist die Ankündigung der Frasers Group, ihren Anteil an HUGO BOSS auf über 50 % erhöhen zu wollen.
- Frasers Group stellte zudem die Unterstützung für Stephan Sturm, den Aufsichtsratsvorsitzenden von HUGO BOSS, infrage.
- HUGO BOSS hält an seiner Strategie und seinem langfristigen Wertschöpfungspotenzial fest; der Kapitalallokationsrahmen bleibt unverändert und eine Wiederaufnahme des Rückkaufprogramms wird zu gegebener Zeit geprüft.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Hugo Boss ist am 03.11.2026.
Der Kurs von Hugo Boss lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,76EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,45 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,71EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.094,29PKT (-1,99 %).
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