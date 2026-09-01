🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hugo Boss beendet Aktienrückkaufprogramm – das steckt dahinter

    HUGO BOSS stoppt sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm vorerst – ausgelöst durch die Expansionspläne der Frasers Group und neue Spannungen im Aufsichtsrat.

    Hugo Boss beendet Aktienrückkaufprogramm – das steckt dahinter
    Foto: Cerib - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der HUGO BOSS AG beendet das am 24. August 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm mit Ablauf des 8. September 2026 bis auf Weiteres.
    • Vom 24. August bis einschließlich 1. September 2026 kaufte HUGO BOSS insgesamt 124.044 eigene Aktien zurück.
    • Der Gesamtwert der Rückkäufe belief sich auf rund 4,8 Mio. Euro.
    • Anlass für die Beendigung ist die Ankündigung der Frasers Group, ihren Anteil an HUGO BOSS auf über 50 % erhöhen zu wollen.
    • Frasers Group stellte zudem die Unterstützung für Stephan Sturm, den Aufsichtsratsvorsitzenden von HUGO BOSS, infrage.
    • HUGO BOSS hält an seiner Strategie und seinem langfristigen Wertschöpfungspotenzial fest; der Kapitalallokationsrahmen bleibt unverändert und eine Wiederaufnahme des Rückkaufprogramms wird zu gegebener Zeit geprüft.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Hugo Boss ist am 03.11.2026.

    Der Kurs von Hugo Boss lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,76EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,45 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,71EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.094,29PKT (-1,99 %).


    Hugo Boss

    +0,31 %
    +3,52 %
    +3,66 %
    +9,30 %
    -7,82 %
    -44,22 %
    -17,74 %
    -29,56 %
    +4,03 %
    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF
    Hugo Boss direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hugo Boss beendet Aktienrückkaufprogramm – das steckt dahinter HUGO BOSS stoppt sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm vorerst – ausgelöst durch die Expansionspläne der Frasers Group und neue Spannungen im Aufsichtsrat.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     