US-Beamter
Ölriese Chevron plant Ausbau in Venezuela
- Chevron weitet Aktivitäten in Venezuela weiter aus
- Chevron steht vor Vereinbarung zu zwei Ölfeldern
- USA sichern Kontrolle über 65 Milliarden Barrel Öl
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Ölriese Chevron plant nach Angaben eines US-Regierungsbeamten die Ausweitung seiner bestehenden Aktivitäten in Venezuela. Das Unternehmen werde den Ausbau in Kürze bekanntgeben, wodurch sich die Produktionskapazität erhöhen solle, hieß es von dem Regierungsbeamten.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass das texanische Ölunternehmen kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung stehe. Es gehe um Betriebsrechte im Kontext zweier Ölfelder. Diese liegen demnach in der Nähe eines Ölfeldes, das ein Joint Venture, an dem Chevron beteiligt ist, bereits betreibe.
Vor Tagen war bekanntgeworden, dass sich die USA riesige Ölvorkommen in dem südamerikanischen Land sichern. Die Vereinigten Staaten erlangen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump die mehrheitliche Kontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel an Ölreserven. Das entspräche rund einem Fünftel der geschätzten Vorkommen Venezuelas. Ein Barrel umfasst rund 159 Liter.
Damit verdoppeln die Vereinigten Staaten ihre amerikanischen Ölreserven und erhöhen die Versorgungsmöglichkeit erheblich. Nach Darstellungen der venezolanischen Regierung geht es um 17 Ölfelder. Nach US-Angaben sollen mehr als 100 Milliarden US-Dollar an privaten Investitionen in die Ölindustrie fließen./rin/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie
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Chevron: Einziger in Venezuela tätiger US-Ölkonzern
Unter den großen US-amerikanischen Ölkonzernen ist Chevron der größte Profiteur, da nur Chevron bereits in Venezuela vertreten ist. Der Konzern verhandelt derzeit schon mit der Trump-Regierung über die Erweiterung einer wichtigen Öl-Lizenz für den Betrieb in Venezuela.